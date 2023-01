Probleme de concentrare și memorie? Cum te ajută suplimentele alimentare

Pierderile de memorie sunt obișnuite în viața cotidiană însă încadrate în anumite limite. Aproape toată lumea se confruntă cu aceste probleme din când în când. S-ar putea să îți faci griji că acestea pot fi un semn că memoria ta se estompează. În schimb, este posibil să nu fi fost concentrat suficient de bine pentru a stoca informațiile, deci să nu fie o problemă de memorie, ci una de concentrare

Problemele cu memoria și lipsa de concentrare pot să apară din cauza stresului, lipsei somnului, alcoolului, deficienței de vitamina B12, depresiei majore, pierderii puterii de concentrare sau alți factori psihologici. Dacă, însă, observi că-ți scade treptat capacitatea de memorare, poți apela, pentru început, la suplimente alimentare care stimulează activitatea creierului. Dacă nu observi niciun progres, se recomandă consultul unui medic specialist și administrarea unui tratament mai complex.

Aceste suplimente pentru memorie și concentrare ca și vitaminele pentru stimularea memoriei ajută la buna funcționare a puterii de concentrare și a nivelului de stres. Suplimentele alimentare au rolul de a îmbunătăți funcțiile cognitive, de a stimula capacitatea de memorare, dar și de a reduce declinul cognitiv declanșat de înaintarea în vârstă.

Suplimente alimentare pentru memorie și concentrare

„Există mai mult de 25.000 de substanțe bioactive în alimente, care lucrează împreună pentru a vă proteja corpul, inclusiv creierul și procesele care vă afectează creierul" (dieteticianul Maxine Smith, RDN, LD). O deficiență a mai multor nutrienți ar putea contribui potențial la lipsa de concentrare și la probleme cu memoria.

Pe de altă parte, ar trebui să știi că efectele benefice ale acestor suplimente alimentare sunt consecința ingredientelor esențiale pe care le conțin. Mai mult, aceste suplimente au la baza ingrediente naturale pe care, în stare pură, nu le putem consuma în cantitățile necesare. Printre substanțele care s-au dovedit a fi eficiente în îmbunătățirea performanței cerebrale se numără: ginsengul, acizii grași Omega-3, vitaminele B6 și B12, lecitina, extractul de Rhodiola rosea, Ginkgo biloba, cafeina, L-teanina, magneziu.

Vitamina B12

Vitamina B12 este un micronutrient important implicat în sinteza ADN-ului, producția de celule roșii din sânge și funcția sistemului nervos central. O deficiență a acestei vitamine cheie poate afecta negativ funcția creierului, ceea ce poate provoca probleme cu memoria, gândirea și judecata.

Oamenii de știință au cercetat mult timp relația dintre nivelurile scăzute de B12 (cobalamina) și pierderile de memorie. Cu toate acestea, dacă obții o cantitate adecvată de B12, nu există dovezi că un aport mai mare are efecte pozitive.

O dietă bazată pe pește, păsări crescute la curte, cereale fortificate ar trebui să nu creeze dezechilibru pentru vitamina B12. Deficitul de B12 este cel mai frecvent la persoanele cu diverse afecțiuni medicale, probleme intestinale sau stomacale, sau vegetarieni stricți. Riscul de deficit de B12, de asemenea, crește cu vârsta. Acest lucru se datorează prevalenței crescute a acidului gastric scăzut la adulții în vârstă, care astfel nu pot fi capabili de a absorbi în mod corespunzător B12 din alimente. De aceea, creșterea aportului de vitamina B12 prin surse alimentare sau suplimente alimentare poate fi benefică pentru a menține un nivel adecvat.

Vitamina E

Vitamina E este un antioxidant care protejează celulele, având capacitatea de a anihila radicalii liberi responsabili de îmbătrânirea celulară. Există cercetări care sugerează că vitamina E poate fi benefică persoanelor în vârstă pentru minte și memorie. La persoanele care au deja demență, suplimente alimentare zilnice de vitamina E pot încetini rata de declin.

Vitamina E se găsește nuci, seminţe, uleiuri vegetale precum floarea-soarelui și uleiul de porumb, legume cu frunze de culoare verde închis, cum ar fi spanacul și broccoli. Indiferent de vârsta sau starea ta, ar trebui să poți obține suficientă vitamina E din alimente, iar dacă ești interesat de suplimente alimentare adresează-te medicului tău. Deficitul de vitamina E este rar, deși poate apărea la persoanele cu diete cu conținut scăzut de grăsimi.

Fierul

Deși fierul este cel mai bine cunoscut pentru rolul său în promovarea formării celulelor roșii sănătoase din sânge, este, de asemenea, implicat în funcția cognitivă și dezvoltarea creierului. Unele cercetări au descoperit că atât nivelurile ridicate, cât și cele scăzute de fier din sânge ar putea perturba funcția sistemului nervos, ceea ce poate duce la modificări ale memoriei, atenției și comportamentului.

Deoarece fierul se găsește mai ales în produsele de origine animală, veganii și vegetarienii ar trebui să crească aportul lor de alimente fortificate pentru a satisface nevoile lor sau să ia în considerare discuția cu un profesionist medical pentru a determina ce fel de suplimente alimentare sunt potrivite în cazul lor.

Acizi grași Omega-3

Acizii grași Omega-3 sunt un tip de grăsimi sănătoase care sunt importante funcționarea organismului în parametrii normali. Acestea se găsesc în mod natural în pește gras, crustacee și surse de plante, cum ar fi nuci și semințe de in. Acizii grași Omega-3 sunt importanți pentru sănătatea inimii, iar unele cercetări arată că acești acizi grași pot sprijini, de asemenea, funcționarea creierului. De fapt, nivelurile scăzute de acizi grași Omega-3 ar putea fi legate de un risc mai mare de depresie, care poate provoca dereglări de concentrare.

Mai mult, s-a constatat că acidul docosahexaenoic (DHA), un anumit tip de acid gras Omega-3, joacă un rol central în funcția creierului pe tot parcursul vieții și poate fi asociat cu îmbunătățiri semnificative în învățare și memorie. În schimb, acidul eicosapentaenoic (EPA) are proprietăți antiinflamatorii care protejează creierul împotriva declinului cognitiv asociat cu înaintarea în vârstă.

Dacă nu mănânci în mod regulat pește, niște suplimente alimentare de Omega-3 pot fi luate în considerare pentru a te asigura că obții suficient din această grăsime sănătoasă în dieta ta. Aceste suplimente alimentare cu acizi grași Omega-3 pot ajuta la îmbunătățirea funcției cognitive la adulții în vârstă, inclusiv memoria pe termen scurt și viteza perceptuală (capacitatea de a finaliza cu precizie sarcinile care implică percepția vizuală).

Ginkgo biloba

Extrem de populară în ultimele decenii, Ginkgo biloba este considerată o plantă cu beneficii multiple pentru creier. Extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele plantei sau învelișul sâmburilor și folosit în diverse suplimente alimentare, este un adevărat remediu în susținerea performanțelor cerebrale. Datorită stimulării circulației sangvine către creier, Ginkgo biloba poate îmbunătăți capacitățile cognitive, memoria și puterea de concentrare. Totuși, cercetările efectelor Ginkgo biloba asupra performanței cognitive sunt împărțite, iar suplimentul nu pare să încetinească pierderile de memorie sau să prevină riscul de boala Alzheimer.

Resveratrolul

Resveratrolul este un antioxidant cu numeroase beneficii pentru sănătate și care se regăsește, în mod natural, în coaja fructelor mov și roșii, precum strugurii, zmeura și afinele. Alte surse bune de resveratrol includ vinul roșu, ciocolata, fisticul și alunele. Există suplimente alimentare care conțin resveratrol și sunt eficiente în prevenirea deteriorării hipocampusului, o parte a creierului esențială pentru învățare și menținerea memoriei. În plus, caracterul puternic antioxidant al acestui ingredient susține agilitatea cognitivă, neutralizând radicalii liberi și protejând creierul de stresul oxidativ.

Alte suplimente pentru memorie și concentrare care pot ajuta organismul ar putea să conțină: magneziu care în plus față de creșterea susceptibilității organismului la stres, deficiența lui este legată de scăderea funcției cognitive; vitamina D care are un rol cheie în mai multe aspecte ale sănătății, inclusiv funcția creierului; vitamina C care este asociată cu îmbunătățirea concentrării, memoriei și atenției, iar în schimb nivelurile scăzute de vitamina C pot provoca simptome precum depresia care agravează capacitatea de concentrare; colina, un micronutrient esențial pentru funcționarea creierului și care ar putea ajuta la protejarea împotriva declinului cognitiv.

Toate aceste suplimente alimentare ajută la creșterea concentrării, a cunoașterii și a creșterii energiei mentale. În cele din urmă, cel mai bun supliment pentru tine va depinde de nevoile tale specifice, iar un medic de specialitate va putea cântări posibilele beneficii și riscuri și îți va putea recomanda care este cel mai bun pentru tine.

Sursa foto: unsplash.com

