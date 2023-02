Experiența mea cu o agenție sau birou de traduceri din București

Cu ce vei rămâne dacă citești această opinie? Cu o experiență, câteva sfaturi și cu o mai bună apreciere despre cât de importantă este o traducere bună. Mai mult, dacă primești și sper că o vei face, vei mai rămâne și recomandarea mea de centru serios, profesional și competent de traduceri (autorizate și/sau legalizate). De câțiva ani, pe partea de traduceri, lucrez cu biroul de traduceri Poesis și pot spune cu toată încrederea că sunt foarte mulțumit.

De ceva vreme mă tot agit și mă stresez să vă povestesc experiența mea cu una dintre agențiile sau birourile de traduceri din București. Cum am ajuns să lucrez cu mai multe centre, cabinete sau birouri de traduceri din Bucuresti? Lucrez de peste 10 ani în una dintre agențiile de marketing digital din capitală. Una dintre responsabilitățile noastre ca agenție este să executăm site-urilor partenerilor noștri și în alte limbi decât limba română. Cel mai adesea, în ordine, au nevoie de traducerea site-ului în limba engleză, germană, italiană, franceză, spaniolă, chineză, turcă, ebraică, arabă, etc.. Acum, noi, cei care executăm versiunea de limbă străină, cu excepția limbii engleze unde (mai) putem observa diferite greșeli, nu cunoaștem acea limbă. Asta înseamnă că ne bazăm în întregime pe traducător să traducă și să organizeze materialul tradus. Practic, luăm paragraf cu paragraf și cuvânt cu cuvânt și le executăm manual, fără nicio apreciere (nici n-am putea) dacă este corect sau nu. Dacă acest lucru n-ar fi suficient de dificil, atunci când clientul nostru activează într-un domeniu specializat ne este chiar și mai dificil să înțelegem dacă materialul tradus are vreun sens în limba de destinație. Din acest motiv, nu numai că traducătorul trebuie să stăpânească bine limba tradusă și să fie organizat, are nevoie suplimentar să aibă și ceva (măcar ceva) experiență în acel domeniu de activitate sau măcar în acel tip de domeniu. Cum ar fi, domeniile tehnice cu limbaj tehnic, domeniile artistice cu o abordare mai flexibilă asupra exactității termenilor dar cu mai mare importanță pe felul în care sună mesajul, domeniile juridice cu accent pe precizia mesajului și folosirea exactă a cuvintelor potrivite, ș.a.m.d.. Înțelegeți voi ideea.

Astfel, să nu o mai lungim.

Unul dintre clienții noștri mai vechi, singurul furnizor în România al unor soluții de răcire industrială, a venit la noi că vrea să-și extindă operațiunile în Europa. Pentru acest lucru avea nevoie de traducerea site-ului în engleză, franceză, italiană, maghiară și bulgară. La acel moment, noi lucram pentru un cabinet de traduceri pe care îl promovam așa că ne-am gândit să le recomandăm clienților să apeleze pentru traducere la acest partener al nostru. Deși nu știam care este calitatea serviciilor de traducere din proprie experiență, ne-am gândit că avem încredere că va trata cu seriozitate. Am avut totuși înțelepciunea să-i dam ca proiect traducerea site-ului în limba engleză și ulterior să executăm limbă cu limbă și celelalte versiuni.

Problema întâi. Am primit traducerea ca pe un bloc de text continuu. Asta însemna că trebuie să identificăm noi unde se duce fiecare fragment de text. Ceea ce a făcut foarte dificilă munca de executare a versiunii în limba engleză. Deja o mare bilă neagră. Nici nu fusesem anunțat că așa voi primi materialul. Dacă mi-ar fi spus, aș fi cerut, negociat sau plătit, în numele clientului, să primesc materialul tradus organizat corespunzător. Norocul nostru în acest caz a fost că fiind engleză am putut înțelege despre ce vorbește fiecare fragment de text în parte și am putut identifica unde trebuie pus fiecare cuvânt, frază sau paragraf. Totuși, multă muncă inutilă și cu riscuri mari de a produce erori.

Problema a doua. Pe la jumătatea drumului, colegul meu observă că unele fragmente traduse nu aveau niciun sens. Altele erau chiar ridicole. De aceea mi le și trimitea. Se amuza cât de rău sunau traducerile în engleză. Acum, treaba lui era să facă versiunea în limba engleză. Nu era responsabilitatea lui să critice ori să aprecieze traducerea. A mea, totuși, ca om de marketing și de vânzări, era să mă asigur că întreg proiectul iese în beneficiul clientului și nu făceam muncă doar de dragul muncii.

Problema a treia. Unele traduceri erau atât de rele că, cel puțin în opinia mea, păreau făcute cu Google Translate. Atât de rele erau. Informația de bază nici nu mai era aceeași ca în textul tradus. Gândiți-vă că aceasta era reacția noastră, cei care trebuia să facem site-ul în engleză. Nu eram viitorii lor clienți, nu eram parteneri de-ai lor. Nu trebuia să ne punem încrederea în serviciile și soluțiile lor tehnice citind informațiile puse la dispoziție prin acel site. Dacă ar fi fost cazul, fără nicio îndoială nu am fi apelat la ei. Fără să vrem ne-am fi gândit că dacă nu sunt capabili să aibă un site bine pus la punct, nu au cum să fie capabili să livreze soluții tehnice performante. Așa aș fi gândit și aș fi avut dreptate. Un lucru învață bine antreprenorii: nu contează cine greșește, dacă compania suferă atunci responsabilitatea și răspunderea este a antreprenorului. Trebuia să verifice, să angajeze agenție mai bună, să plătească verificare și re-verificare, să numească un manager de proiect (intern, mă refer aici), să ceară partenerilor străini să verifice textul. Trebuia să facă tot ceea ce este necesar să se asigure că varianta tradusă este corectă, din toate punctele de vedere.

Noi ca agenție am picat prost în fața clientului nostru pentru că i-am recomandat un serviciu slab calitativ. De atunci am învățat să nu mai recomandăm soluții și servicii pe care noi înșine nu le-am testat.

Prețul plătit pentru traducere a rămas plătit. Cabinetul de traducere n-a dorit să refacă munca susținând că este deja făcută corespunzător. La exemplele noastre de traducere care sunau ridicol ei ne dădeau înapoi fragmentele refăcute. Dar asta însemna că trebuie noi să corectăm toată munca și să demonstrăm că traducerea nu este conformă cu realitatea ori corectă. Foarte multă muncă și mult stres.

Clientul nostru a întrerupt colaborarea cu noi peste un an. Adică după finalizarea versiunii în limba engleză cu traducerea refăcută de un nou centru de traduceri.

Toată lumea a muncit de trei ori mai mult, exceptând cabinetul de traduceri.

Cu ce să rămâi practic din aceste întâmplări cu un birou de traduceri?

În primul rând, când alegi un birou de traduceri, depune munca de verificare a biroului. Ce spun clienții, cum se prezintă ei, ce informații sunt în site, ș.a.m.d..

Asigură-te că traducerea pe care ai comandat-o are verificarea inițială inclusă. Asta înseamnă că cineva, în general altă persoană decât traducătorul, va verifica (măcar minimal) dacă traducerea este conformă, asta înseamnă atât corectă cât și cu păstrarea informației originale.

Proiectul tău de traducere va avea un manager. Asta înseamnă, pe scurt și în termeni simpli, pe cineva care va răspunde dacă ceea ce s-a realizat nu a ieșit bine. Asta înseamnă că cineva se va îngriji direct ca traducerea ta să iasă bine și nu îi va fi comod dacă nu-și face treaba.

Traducătorul sau traducătorii sunt autorizați și au experiență atât în realizarea de traduceri cât și în domeniul din care face parte materialul ce va fi tradus. Să vorbească aceeași limbă.

În final, dacă ți-a plăcut articolul, poți rămâne și cu recomandarea mea de agenție de traduceri, anume Poesis. Pentru un plus de încredere că faceți alegerea potrivită, recomand să cautați Traduceri Poesis în Google și verificați reputația acestora.

Dacă proiectul pe care îl ai de tradus contează pentru tine atunci îți recomand să depui cel puțin eforturile de mai sus și să faci verificările de mai sus. Lucrez de câțiva ani cu mai multe agenții de profil și pot spune cu încredere că am ceva experiență în a depista dacă face treabă bună sau nu.

Articol scris de Dan Matache - Digital Moment

Sursa foto: Poesis.com

