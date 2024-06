Ciugudul uimește din nou: după prima școală smart din rural, va construi și o școală verde

Primăria comunei Ciugud a câştigat o finanţare PNRR de peste nouă milioane de euro pentru construirea unei şcoli "verzi", la 5 ani de la inaugurarea primei şcoli smart din mediul rural din România

"În 2019, am deschis la Ciugud prima şcoală smart din mediul rural din România, iar în câţiva ani ne-a rămas mică. Am decis să căutăm surse de finanţare pentru a construi o nouă şcoală şi ne bucurăm că am reuşit să câştigăm prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) peste 9 milioane de euro pentru acest proiect. (...). Noua clădire va fi în totalitate independentă energetic şi va folosi soluţii inovative pentru producerea energiei, răcirea şi încălzirea claselor, dar şi pentru împrospătarea continuă a aerului din spaţiile folosite de elevi şi profesori", a spus, potrivit comunicatului, primarul Gheorghe Damian.



Lista finală a proiectelor care vor intra la finanţare a fost anunţată zilele trecute, iar comuna Ciugud este pe primul loc în Regiunea Centru între proiectele care prevăd construirea de şcoli verzi.



"Proiectul este cu atât mai deosebit pentru că a implicat atât echipa primăriei, cât şi o echipă de experţi coordonată de o persoană cu deficienţe de vedere. Ovidiu Tuduruţă şi-a folosit atât experienţa în accesarea fondurilor europene, cât şi ideile de a crea o unitate de învăţământ cât mai accesibilă şi pentru persoanele cu dizabilităţi", arată sursa citată.



Noua şcoală va fi construită în centrul satului Ciugud, pe un teren de peste 5 hectare, urmând să fie înconjurată de un parc plantat de la zero cu arbori autohtoni.



"Şcoala va presupune concepte moderne de predare, care vor îmbina atât tehnologia, cât şi deschiderea spre natură, astfel că unele dintre sălile de clasă vor avea pereţi cortină care se pot deschide pentru ca, în timpul verii, orele să se mute în natură", se precizează în comunicat.



În 2019, la Ciugud a fost deschisă prima şcoală inteligentă din mediul rural din România.



Şcoala din Ciugud este şi prima şcoală publică din România care foloseşte un laborator de realitate virtuală şi realitate augmentată în activităţile sale didactice, copiii fiind transferaţi în lecţii interactive cu ajutorul căştilor VR.



Ciugud mai este cunoscută şi pentru că este comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene, respectiv aproape 60 milioane de euro.

