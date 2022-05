5 francize din HoReCa cu care poți intra în lumea antreprenoriatului: câți bani îți trebuie pentru a porni

5 to Go este unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de cafenele. Aceștia au dezvoltat un sistem de franciză, despre care îți vom povesti mai jos.



Pentru a-ți putea deschide și tu o cafenea 5 to Go, suma totală de care ai nevoie este cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro și include și taxa de franciză de 4.500 de euro. E important să știi că suma aceasta variază în funcție de mai muți factori, precum chiria spațiului, suprafața locației, mobilierul sau numărul de angajați. Conform reprezentanților 5 to Go, îți vei scoate banii în 1-2 ani.

Contractul pe care-l vei încheia cu 5 to Go este pe o perioadă de 5 ani, timp în care vei plăti o taxă lunară de 4% și un de 1,5% care reprezintă contribuția ta la bugetul de marketing.

Cei de la 5 to Go te vor ajuta cu amenajarea locației, dotarea cu toată aparatura necesară, relațiile cu furnizorii și cu componenta de training pentru barista. Partea aceasta cu amenajarea și pregătirea lansării durează între 3 și 8 săptămâni, în funcție de spațiu ales și nevoile punctuale pe care le ai.



sursa foto: 5 to go