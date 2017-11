Romanii incep sa aiba calatoria in ADN si sa investeasca mai mult in ei dupa ce ani la rand si-au indeplinit nevoile primare, de a-si cumpara televizor, casa, masina, sustine proprietarul agentiei Eturia, specializata in vacante exotice.

"Incepem sa avem si noi, romanii, calatoria in ADN. Nu o aveam acum 10 ani. Sa fim seriosi, acum 10 ani, destinatii ca Peru sau chiar Thailanda erau destinatii exotice pentru romani. De unde sa avem in ADN calatoria daca nu am calatorit", spune Sorin Stoica, proprietarul Eturia.

Astfel, antreprenorul puncteaza ca romanii incep sa aiba curajul sa vrea mai mult de la a calatori, fapt pentru care ei trec prin 4 "valuri turistice", adica merg pe rand in una dintre destinatiile din urmatoarele cicluri.

Primul val este reprezentat de destinatii foarte cunoscute, foarte dorite si comune: China, Thailanda, Peru, Kenya, valul 2 de Vietnam, Japonia, India, Argentina, Brazilia, Tanzania, Africa de Sud, valul 3 de Myanmar, Filipine, Columbia, Ecuador, Namibia, Botswana si valul 4 de destinatii cu adevarat mai putin explorate, ca Papua Noua Guinee, Vanuatu, Nicaragua, Saint Martin, St. Barths, destinatii care in Romania nu produc volum.

"Aceste valuri se muta, acum este valul 1, la anul va fi valul 2. Din ce in ce mai multi oameni vor sa mearga in vacante. Apoi ne cresc an de an bugetele de vacanta. Sau poate am trecut de anii '90-2000 in care am avut niste nevoi primare, sa ne luam un televizor, o masina, casa si acum am simtit nevoia sa investim mai mult in noi. Calatoriile se afla printre principalii stimuli de dezvoltare personala. Normal ca tot acest trend duce la cresterea turismului", conchide Sorin Stoica.

Desi cele mai cautate destinatii sunt in continuare cele din Asia, pe locul fiind Maldive si Thailanda, surprizele anului 2017 sunt SUA, Africa, India, Tanzania si Canada printre preferintele turistilor romani, care cheltuiesc in medie intre 1.500 si 2.500 de euro pe un sejur de 8 zile.

Antreprenorul crede ca piata vacantelor exotice a crescut cu 20% in acest an, iar pentru business-ul estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de 43% fata de 2016, la 11 milioane de euro. Chiar si asa, Romania se afla inca in spatele altor tari vecine cand vine vorba de vacante in strainatate.

Sursa foto: bogdanhoda/Shutterstock.com