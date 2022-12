Un sat din România apare în topul unui clasament dedicat turismului rural, alcătuit de Organizația Mondială a Turismului

Modul în care turismul s-a schimbat în cei doi ani de pandemie a fost deplasarea interesului turiștilor spre destinațiile rurale, lucru recunoscut ca atare de Organizația Mondială a Turismului, care a alcătuit un clasament al celor mai frumoase sate dn lume, printre acestea regăsindu-se și unul din România.

Astfel, CNN a dezvăluit un clasament format din 32 de sate din lumea întreagă, remarcând faptul că alegerile Organizației Mondiale a Turismului reprezintă o schimbare față de clasicele destinații "instagramabile".

De asemenea, sursa citată mai remarcă faptul că organizația amintită se concentrează pe turismul responsabil, motiv pentru care principalul criteriu de alegere a locațiilor din top a fost faptul că acestea au reușit să crească numărul de vizitatori fără ca aceștia să distrugă ceea ce au venit să viziteze.

"Inițiativa recunoaște satele din acest clasament pentru că aleg turismul ca un vector de dezvoltare, dar și pentru a crea noi oportunități pentru locuri de muncă și surse de venit, în vreme ce prezervă și promovează valorile și produsele comunității", se arată într-un comunicat al organizației.

Topul celor 32 de sate alese dintr-un total de 136, plasează, așadar, un sat din România pe locul 23. Este de remarcat, de asemenea, că acesta devansează două sate elvețiene:

• Zell am See, Austria

• Wagrain, Austria

• Puqueldón, Chile

• Dazhai, China

• Jingzhu, China

• Choachí, Colombia

• Aguarico, Ecuador

• Angochagua, Ecuador

• Choke Mountains Ecovillage, Ethiopia

• Mestia, Georgia

• Kfar Kama, Israel

• Sauris Zahre, Italy

• Isola del Giglio, Italy

• Umm Qais, Jordan

• Creel, Mexico

• El Fuerte, Mexico

• Ksar Elkhorbat, Morocco

• Moulay Bouzerktoune, Morocco

• Lamas, Peru

• Raqchi, Peru

• Castelo Novo, Portugal

• Pyeongsa-ri, Republic of Korea

• Rasinari, Romania

• AlUla Old Town, Saudi Arabia

• Bohinj, Slovenia

• Rupit, Spain

• Alquézar, Spain

• Guadalupe, Spain

• Murten, Switzerland

• Andermatt, Switzerland

• Birgi, Türkiye

• Thái Hải, Vietnam

Sursa foto: Shutterstock / GiannisPapanikos

