GALERIE FOTO: Vieste, orașul italian pitoresc cu străduțe ca-n filme, în care picioarele te poartă singure

Aflată mai puțin pe radarul turiștilor comparativ cu alte destinații din Italia, Puglia este o regiune care nu se lasă mai prejos prin prisma peisajelor deosebite, mărginite de Marea Adriatică, dar și de Marea Ionică. Vieste este primul oraș în care am poposit în excursia mea în Puglia și primul totodată care mi-a intrat la suflet și care nici n-a mai plecat. Și nu doar mie mi-a intrat la suflet, ci și italienilor care vara vin aici în număr mare să-și petreacă vacanțele.

Pe coasta de est a Pugliei, undeva mai în nordul regiunii (iar ca să fim corecți din punct de vedere geografic, în provincia Foggia), se află Vieste, un oraș pescăresc autentic ce se întinde spectaculos pe una dintre cele mai lungi plaje ale Italiei. Vieste este un loc pitoresc, în care te pierzi pe străduțe și în care vrei „să te uite Dumnezeu acolo”.

Am vizitat Vieste fără să mă intereseze neapărat o locație anume, ceea ce nu prea îmi stă în fire să fac, dat fiind faptul că sunt o persoană destul de organizată și îmi planific în general de dinainte unde să merg. Picioarele m-au purtat pe străduțele înguste și destul de puțin aglomerate, ceea ce mi-a permis să mă relaxez mai mult și să mă încarc cu energia locului, exact așa cum vedeam în filme că fac oamenii care merg în Italia. „Pe orice stradă mergi, nu ai cum să te pierzi sau să nu mai găsești drumul înapoi”, mi-a spus vânzătorul la care m-am oprit să-mi iau gelato.

Vieste, un oraș pugliez pitoresc cu o istorie care „ascunde” multe traume

Memoria colectivă a acestor străduțe și a acestui oraș port în care locuiesc în prezent 23.000 de locuitori nu a fost dintotdeauna plină de lapte și miere ca acum. Istoria locului e legată de o populație greacă venită din Peloponez, ce se așează pe coasta unde se afla și Vieste. Exista la acea vreme o denumire pentru fiecare oraș în limba locului, în dialect. Vieste se numea atunci „Viosus”.

Orașul s-a remarcat în timp ca fiind un port important pentru navele romanilor care făceau legătura între coasta grecească și albaneză. Oamenii se ocupau în principal cu activități de comerț, dar și transport de legiuni (armată) dintr-o parte într-alta, de altfel o caracteristică principală pentru multe orașe-cetate din Puglia. Vieste s-a evidențiat în cărțile de istorie ca fiind un oraș care s-a apărat cu dibăcie de invadatorii din nordul Africii care au venit cu intenția să cucerească orașul pugliez.

De-a lungul existenței sale, Vieste a avut parte de momente tragice. Unul dintre acestea ne plasează în secoulul al XVI-lea, când turcii au intrat în cetate și au cucerit-o. Atacul sângeros a implicat decapitarea tuturor locuitorilor orașului, de la bărbați, femei și până la copii, lăsând așezarea aproape fără niciun supraviețuitor. Amiralul și cartograful otoman-turc, Piri Reis a recurs la acest gest din răzbunare, ca urmare a faptului că în trecut încercase să asedieze Vieste, însă atacul fusese respins. În total, 5.000 de locuitori în au fost sacrificați fără milă de turci. Al doilea episod tragic a fost ciuma dintre secolele al XVI-lea spre al XVII-lea, când, în aproximativ trei săptămâni, trei sferturi din populația orășelului de la Marea Adriatică a fost din nou ras pe fața pământului.

Legenda din Vieste a lui Pizzomunno și Cristalda

Dar ca să ne mai demorțim puțin de momentele încrâncenate ale istoriei, aș vrea să împărtășesc cu voi o legendă care mi-a rămas în minte și pe care am aflat-o la fața locului. Legenda spune că trăia odată o fată frumoasă pe nume Cristalda, de care s-a îndrăgostit de un băiat pescar, la fel de frumos. Pizzomunno era atât de îndrăgostit încât a refuzat avansurile unei nimfe pentru Cristalda. Nimfa tot încearcă să îl păcălească, însă el o respingea pentru că o iubea pe Cristalda. Întâmplarea face că nimfa a decis să se răzbune ca urmare a refuzului venit din partea lui Pizzomunno, răpind-o pe Cristalda pe care o duce în largul marii și o închide într-o grotă marina subterană.

De supărare, Pizzomunno se aruncă în mare și se pierde în adâncuri. Legenda spune că tânăra a scăpat din detenție pentru o noapte, și la adus la viața pe Pizzomunno pentru a se putea întâlni cu el. Întâlnirea s-a desfășurat pe plaja din Vieste. Oamenii locului povestesc cu drag această legendă care e sinonimă cu istoria orașului lor.

Ce poți vedea în Vieste, de la străduțe înguste la plajă

Catedrala din Vieste este unul dintre obiectivele centrale pe care le poți vizita. Interesant este că, de fapt, acest monument este o co-catedrală, denumire căpătată în urma unui act semnat de Papă. Practic, ierarhia monumentelor religioase din Italia începe cu basilica minor, apoi co-catedrală și abia apoi catedrală. De menționat că un obiectiv turistic religios crește în importanță ca urmare a numărului de locuitori din acea localitate sau din acel oraș, dar și ca urmare a arhitecturii și a patronului spiritual pentru care e închinată acea construcție.

Dacă nu ai chef sau timp să vizitezi ceva, recomand cu căldură o plimbare pe plajă și pe faleza care te duce ulterior și la far. Dacă, însă, elti iubitor de soare și îți place să te bronzezi, plaja din Vieste are un nisip fin, de care cu siguranță te vei bucura. Din păcate eu nu am prins vreme foarte bună când am fost, dar sunt sigură că tu vei fi mai norocos decât mine.

Citeste si:

Vieste e recunoscut ca fiind unul dintre cele mai pitorești locuri de petrecere a unui concediu din Italia. Foarte mulți italieni aleg acest loc datorită lungimii plajei, dar și a apei extrem de cristaline. Mulți aleg să vină în acest orășel-stațiune cu rulota sau chiar cu cortul, în spațiile special amenajate pentru camping.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: