Pe 29 iunie 2024 a avut loc marșul Bucharest PRIDE 2024, organizat de Asociația ACCEPT, cel mai mare de până acum. În jur de 27.000 de persoane au ieșit în stradă și au strigat împreună “WE ARE READY”. Participanții s-au întâlnit pe Calea Victoriei și au mărșăluit de la Guvern până la Parlament, pe traseul Calea Victoriei – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății - Parcul Izvor. În acest context, iată care sunt șase dintre cele mai prietenoase destinații LGBTQ+ din întreaga lume

Montreal

Pe primu loc se află Canada, care a dezincriminat actele homosexuale în 1969 și a permis căsătoriile între persoane de același sex în 2005. În plus, cel mai mare oraș al său, Toronto, găzduiește una dintre cele mai mari sărbători Pride din lume (până la 30 iunie).

Epicentrul comunității LGBTQ+, The Village, din Ville-Marie, este cel mai mare cartier gay din Quebec. Artera sa principală, Saint Catherine Street East, găzduiește o bandă animată de baruri precum Le Stud, Aigle Noir și Complexe Sky, transmite BBC.

De asemenea, Arhivele Gay din Montreal, bibliotecă deschisă publicului, conține mii de cărți, postere și periodice destinate comunității LGBTQ+.

Sursa Foto: Shutterstock.com

Bangkok

Thailanda a legalizat relațiile între persoane de același sex încă din 1956 și are legi care interzic discriminarea asupra identității de gen și orientării sexuale. În plus, legea căsătoriilor între persoane de același sex tocmai a fost adoptată, făcând din Thailanda singura țară din Asia de Sud-Est care recunoaște uniunile între persoane de același sex.

”Bangkok este cu adevărat una dintre cele mai prietenoase destinații LGBTQ+ din lume pentru călători. Nu este doar cel mai mare festival de dans gay din Asia, ci și cel mai mare Revelion gay din lume” a declarat Blue Satitammanoon, fondatorul White Party Bangkok, un eveniment anual care atrage 32.000 de participanți din 93 de țări..

Pentru cei care vizitează Thailanda, Satittammanoon a recomandat cartiere precum Silom, care găzduiesc locații precum „DJ Station, G Bangkok și The Stranger Bar, plus cluburi noi precum Beef and Rush”.

După cum a spus Satittammanoon, cheia pentru ca Bangkok să fie un „paradis pentru călătorii LGBTQ este poziția din ce în ce progresivă a Thailandei cu privire la drepturile LGBTQ.

Sursa Foto: Shutterstock.com

Bruxelles

Belgia a ajuns pe locul trei pe indicele curcubeu ILGA-Europe (după Malta, pe locul 1 și Islanda, pe locul 2). În mod uimitor, relațiile între persoane de același sex au fost legalizată aici în 1795 și a fost a doua țară din lume care a legalizat căsătoria între persoane de același sex încă din 2003, după Țările de Jos.

În timp ce Bruxelles-ul este uneori privit ca fiind puțin încântat, localnicii spun că scena sa LGBTQ+ este inegalabilă. Centrul principal al comunității este situat pe artera Rue De Marche au Charbon și pe străzile din jur. Barurile populare includ localul istoric Le Belgica, care datează din anii 1980; Stația BXL; și barul Homo Erectus, adăpostul artistei Paula Roid.

Sursa Foto: Pixabay.com

Puerto Vallarta

Puțini oameni realizează că relațiile între persoane de același sex au fost legalizate în Mexic în 1871.

De mai bine de 60 de ani, orașul stațiune de pe coasta Pacificului, Puerto Vallarta din statul Jalisco, este o destinație LGBTQ+. De fapt, după unele estimări, aproximativ o treime din toți turiștii din așa-numitul „San Francisco din Mexic” sunt membri ai comunității LGBTQ+.

„Într-o țară cu una dintre cele mai mari rate de crime motivate de ură împotriva populației cu diversitate sexuală, Puerto Vallarta se remarcă printr-un act de rebeliune și acceptare ca fiind una dintre cele mai LGBTQ+. -destinații prietenoase din lume”, a declarat Omar Eduardo Rivera Aguayo, de la organizația mexicană pentru drepturile LGBTQ+ Yaaj.

Sursa Foto: Shutterstock.com

Melbourne

Cel mai mare oraș, recent încoronat, al Australiei găzduiește primul spațiu LGBTQ+ din țară, construit special. Victorian Pride Centre a fost deschis în 2021 și găzduiește librăria queer Hares & Hyenas.

Melbourne este și sediul uneia dintre primele organizații politice queer din Australia, Daughters of Bilitis, formată în 1970. Evenimentele anuale cheie includ Festivalul Midsumma și Festivalul de Film Queer din Melbourne (din 1991). Zone precum Windsor, Fitzroy și St Kilda sunt toate centre LGBTQ+, acesta din urmă având și Prince Public Bar.

Sursa Foto: Shutterstock.com

Sao Paulo

Brazilia este una dintre țările care se confruntă cu o „creștere a violenței față de LGBTQ+ (în special față de comunitatea trans)”. În ciuda acestui fapt, cuplurile de același sex se bucură de drepturi egale din 2013, în timp ce în 2019 au fost adoptate legi care interzic discriminarea pe baza orientării sexuale și identității de gen.

În 2023, Booking.com a plasat Sao Paulo pe locul 1 pe lista destinațiilor LGBTQ+-friendly din Brazilia, denumind-o totodată drept una dintre cele mai bune destinații prietenoase LGBTQ+ din lume pentru 2024. Festivalul Mândriei din Sao Paulo (care datează din 1997) este cunoscut drept cel mai mare din lume.

O arteră importantă LGBTQ+ este strada Frei Caneca, cu zeci de magazine și baruri, în timp ce Espeto Bambu, prietenos cu femeile lesbiene și queer, se află în cartierul artistic Pinheiros.

Sursa Foto: Shutterstock.com

Primul marș pentru drepturile comunității LGBTQIA+ din România a fost organizat de către Asociația ACCEPT în urmă cu 19 ani, în 2005 și au participat aproximativ 250 de persoane. Anul acesta, Asociața ACCEPT, în urma propunerilor din partea comunității, a organizat în jur de 30 de evenimente în săptămâna premergătoare marșului. Proiecții de film, workshop-uri cu specialiști sau petreceri, evenimentele comunitare din Săptămâna PRIDE 2024 au fost ocazii de a celebra diversitatea. Anul viitor, Asociația ACCEPT anunță ediția aniversară a Bucharest PRIDE, care împlinește 20 de ani.

Sursa foto: București 2024/ Organizația ACCEPT

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: