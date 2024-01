Atunci când a auzit că plec în Mexic, unul dintre colegii de la Wall-Street mi-a spus, mai în glumă, mai în serios, că vor fi nevoiți să caute pe cineva care să-mi preia jobul. Și nu pentru că nu m-aș mai întoarce de acolo datorită frumuseții locului, ci pentru că a auzit că este foarte periculos. Ce am găsit acolo, de fapt?

Plaje cu nisip alb și foarte fin, Marea Caraibilor cu nuanțele ei de turcoaz, răsărituri și apusuri superbe și mereu în culori diferite, situri arheologice care amintesc de perioada de glorie a civilizației mayașe, cenotes spectaculoase (adâncituri în calcar, umplute cu apă), orașe în culori vii, oameni la fel de colorat îmbrăcați și mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, dansuri tradiționale în piațetele orașelor, stațiuni turistice pentru toate bugetele și gusturile, unele amplasate chiar în mijlocul junglei, rezervații naturale, mâncare delicioasă și foarte variată și, bineînțeles, tequilla la discreție. Da, peninsula Yucatan este un curbubeu de atracții, culori, arome și emoții pentru turiștii care o vizitează. Dar nu este deloc un loc periculos deoarece compexele turistice sunt foarte bine păzite și poți intra abia după un control amănunțit, iar pe străzi este poliție la tot pasul. Într-adevăr, conform localnicilor, sunt și locuri periculoase în Mexic, de care e bine să stai departe, dar este vorba de doar trei state dintre cele 31 ale Mexicului: Tamaulipas, Sinaloa și Michoacan, controlate într-o mai mare sau mai mică măsură de cartelurile de droguri.

Așadar, atunci când te decizi să pleci într-o vacanță în Mexic trebuie să te înarmezi doar cu răbdare și somnifere pentru că drumul până acolo nu este deloc unul scurt. În cadrul circuitului în peninsula Yucatan organizat de Eturia, eu am zburat cu Turkish Airlines, cu escală la Istanbul. Durata totală a zborului, cu tot cu escală, a fost de 23 de ore la dus și 19 ore la întoarcerea în țară. Ar fi foarte bine să ajungeți la destinație după-amiază sau seara pentru a trece cât mai repede peste efectele schimbării de fus orar (o diferență de 7 sau 8 ore).

Tot de răbdare trebuie să dați dovadă și atunci când trebuie să așteptați viza de intrare în Mexic pe aeroportul din Cancun deoarece unii români sunt încă întorși din drum, fără a li se motiva foarte clar această decizie.

În ceea ce privește cea mai bună perioadă din an pentru a vizita Riviera Maya, aș recomanda februarie-mai și octombrie-decembrie. Eu am vizitat Mexicul în luna octombrie, iar vremea a fost ideală, atât pentru plajă, cât și pentru vizitarea numeroaselor obiective turistice. În cele 9 zile pe care le-am petrecut pe Riviera Maya, am fost cazată în Tulum, Merida și Cancun, cel mai frumos complex în care am asta fiind cel din Tulum – Dreams Tulum Resort & Spa - aflat chiar în mijlocul junglei, dar și cu ieșire la mare, într-o zona naturală protejată.

Piramida de la Chichen Itza, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne

Chichen Itza și-a atins apogeul în jurul anilor 800 – 1000 când a devenit unul dintre centrele regionale cele mai importante. Poate cea mai cunoscută imagine a civilizației mayașe, Templul Kukulcan de la Chichen Itza, este una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne. Templul reprezintă o piramidă cu nouă nivele şi scări laterale masive. Aici, în timpul echinocţiului de primăvară şi de toamnă (adică 21 martie şi 21 septembrie), când soarele atinge monumentul şi luminează balustrada vestică a scării principale creează imaginea unui şarpe ce alunecă în josul piramidei, iar după mai multe ore atinge capul şarpelui sculptat la temelia templului. De asemenea, în Chichen Itza, veți găsi și multe locuri în care se făceau jertfe umane pe vremea mayașilor. De exemplu, lângă Kukulcan, este un teren de sport, pe care se practică un joc cu mingea, iar cel care pierdea ajungea să fie jertfit.

Cea mai mare reţea de ape subterane din lume

Nicio excursie în Peninsula Yucatan nu poate fi considerată completă fără o baie sau măcar o vizită la una sau mai multe cenote. Acumulări subterane de apă favorizate de relieful calcaros al peninsulei, cenotele erau considerate sacre de către mayaşi, existând multe legende despre ritualuri şi sacrificii legate de aceste acumulări de apă. În Yucatan se găseşte cea mai mare reţea de ape subterane din lume, care cuprinde peste 3000 de cenote, iar una dintre cele mai cunoscute este Ik Kil, situată lângă Chichen Itza. Aceasta are 40 de metri adâncime şi este conectată cu alte cenote. Cenota se află în interiorul unei peșteri, așa că trebuie să coborâți câteva trepte pentru a ajunge în interiorul său.

Situl arheologic din Tulum

Tulum este un sit arheologic maya de pe Riviera Maya, lângă orașul cu același nume. Cel mai spectaculos aspect al Tulumului este amplasarea pe o stâncă cu vedere la apa turcoaz a Mării Caraibilor. Numele Tulum înseamnă zid, referindu-se la faptul că Tulum era un oraș cu ziduri, protejat pe o parte de stânci abrupte ce dau în mare și pe de altă parte printr-un zid de aproximativ 12 metri înălțime. Populația din Tulum a fost odată de 1.600 de oameni și a acționat ca un important centru comercial pentru lumea mayașilor. Aici erau comercializate mărfuri precum turcoaz, jad, bumbac, alimente, cupru, topoare și boabe de cacao. Ruinele din Tulum sunt al treilea cel mai vizitat sit arheologic din Mexic după Teotihuacan și Chichen Itza, cu peste 2 milioane de vizitatori pe an, așadar pregatiți-vă să vă întâlniți cu o mulțime de alți turiști în timpul vizitei voastre acolo. Prețul de intrare în situl arheologic din Tulum este de circa 10 euro.

Cancun

Situat pe coasta de nord a peninsulei Yucatan, Cancun este o stațiune de lux cu o infrastructură turistică excelentă, supranumită și Miamiul Mexicului. Cancun a fost dezvoltat în mai puțin de 10 ani și a devenit azi cea mai vizitată destinație din Mexic, atrăgând în 2022 peste 9 milioane de turiști. Într-o singură frază, Cancun înseamnă plaje superbe cu nisip alb și fin, ape turcoaz, palmieri, tequila și resorturi turistice foarte luxoase. Majoritatea complexelor turistice din Cancun sunt construite cu acces direct la plaje, iar printre cele mai populare plaje se numără Las Perlas, Juventud, Linda, Langosta, Tortugas sau Caracol. O altă destinație de neratat într-o vacanță în Cancun este Isla Mujeres, situată la o distanță de 13 kilometri de continent ce poate fi parcursă rapid cu feribotul. Isla Mujeres se întinde pe o suprafață 7 kilometri și este o alegere populară și pentru surferi, deoarece are parte de valuri spectaculoase, mai ales în partea de est. Totodată, Isla Mujeres este ideală pasionații de scufundări, viața marină de aici fiind foarte bogată în recife de corali și specii de pești colorați.

Merida

Merida este capitala statului Yucatan și cel mai mare oraș al peninsulei. Este un oraș cu un aer colonial, cu străzi aerisite și atmosferă relaxantă. Merida a fost fondat de Francisco de Montejo y León în 1542, deasupra unui oraș antic mayaș numit T’ho. Materialele recuperate din piramidele și templele mayașe au fost reutilizate, folosite ca fundații pentru bisericile și conacele pe care spaniolii le-au ridicat în oraș. Cel mai reprezentativ simbol al oraşului Merida este catedrala San Ildefonso, construită într-un stil renascentist specific spaniol.

Gastronomie

Cu siguranţă aţi auzit despre mâncărurile mexicane celebre, precum tacos, burritos sau guacamole. Gastonomia mexicană este una dintre cele mai faimoase din lume, fiind, de fapt, o combinație între bucătăria vechilor civilizații și cea a conchistadorilor spanioli. Și pentru că este una dintre cele mai importante bucătării ale lumii, în 2010 a intrat patrimoniul UNESCO.

În vizita mea în Mexic, am mâncat, printre altele, la restaurantul Manjar Blanco al lui Miriam Peraza, una dintre cele mai cunoscute bucătărese din Mexic, datorită unui emisiuni difuzate de Netflix. În vârstă de 70 de ani, Miriam Peraza găteşte de când se ştie, moștenind pasiunea pentru bucătăria tradiţională de la mama şi de la bunica sa. Miriam face rețete simple, autentice, folosind ingrediente locale.

Habanero este o varietate de ardei iute, tipică Peninsulei Yucatan din Mexic. Nu există multe varietăți, dar aceasta a intrat în Cartea Recordurilor ca având cel mai puternic gust picant. Numele Habanero derivă de la Havana, capitala Cubei, și se presupune că de aici este și proveniența speciei. Dacă sunteți amator de picant și foarte picant, atunci puteți gusta și cumpăra o varietate de sosuri pe bază de Habanero.

Un alt produs specific Mexicului este tequila, astfel că orice vacanță în Mexic ar trebui conțină shoturi de tequilla și cocktailuri pe bază de tequilla. În vacanța mea în Mexic, am vizitat și una dintre numeroasele fabrici de tequilla din Mexic, Mayapan, din zona Valladolid.

