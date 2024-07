Astfel, mii de locuitori ai orașului Mallorca, cunoscut pentru turism, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva turismului de masă, acuzând faptul că numărul mare de turiști cauzează scăderi ale salariilor, creșteri în prețurile imobiliarelor, precum și o scădere a calității vieții, după cum informează euronews.

"Acum este momentul să spunem că este de ajuns. Vrem măsuri concrete pentru a limita și a scădea numărul turiștilor, crescând în același timp bunăstarea localnicilor", a declarat purtătorul de cuvânt al platformei "Mai puțin turism, mai multă viață", cea care a organizat manifestația.

Demonstranții au manifestat arborând sloganul "Să schimbăm cursul - haideți să limităm turismul", platforma organizatoare având alături alte 110 organizații pentru acest demers.

"Your luxury, our misery."



