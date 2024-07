VIDEO | Proteste serioase în Barcelona împotriva turismului de masă: „Afară cu turiştii din cartierele noastre!”

Sub deviza: "Ajunge! Să punem limite turismului!", aproximativ 2.800 de manifestanţi, conform datelor poliţiei, au protestat pentru a solicita o schimbare a modelului economic al metropolei catalane, cel mai vizitat oraş din Spania, scrie Agerpres.ro.

"Nu avem nimic împotriva turismului, ci împotriva excesului de turişti pentru că face ca viaţa în acest oraş să fie de netrăit", a explicat unul dintre manifestanţi, Jordi Guiu, un sociolog barcelonez în vârstă de 70 de ani.

În spatele unui baner cu mesajul "reduceţi turismul acum!", manifestanţii au defilat pe străzile Barcelonei scandând sloganuri precum "afară cu turiştii din cartierele noastre!", oprindu-se în faţa unor hoteluri, spre surpriza turiştilor.

Thousands of residents gathered in central Barcelona to protest against mass tourism, saying it has pushed the cost of rent and made the city unsustainable for people living there pic.twitter.com/L23UeXFY8g