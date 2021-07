Programul Start Online a început în martie 2021, fiind destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care doreau să aibă inclusiv prezență online.



În program, 30 de firme au fost selectate inițial pentru a participa și beneficia de sesiuni de instruire dedicate și sfaturi personalizate cu privire la extinderea afacerilor în mediul online. Dintre acestea, 10 companii au avansat în faza de realizare a magazinelor online: Office Vision, ABM Kids, Caramel Gold, Stefara Decor, Sezon Coffee Roasters, Himera Vet, Isabela Teodor, Miclean Zootehnia, Wowzaaa Treats și Kosmo Line Spa.



Firmele selectate au prezență în 7 orașe din România, iar ca profil de activitate sunt foarte diverse: cafenea, comerț cu papetărie, produse

de patiserie, pet shop, jucării și îmbrăcăminte pentru copii, produse cosmetice, florărie, design și producție vestimentară.

Colaborarea dintre BT Mic şi business-uri continuă încă trei luni de la lansarea de azi a site-urilor, timp în care antreprenorii vor beneficia de consultanţă privind gestionarea business-ului online.

Inițiativa Start Online by BT Mic este o premieră pentru Grupul Financiar Banca Transilvania prin adresabilitate și etape specifice, care cuprinde consultanță pentru gestionarea afacerii online, realizarea efectivă a magazinului online, familiarizarea cu strategiile de vânzare și de marketing, suport pentru etapele de lansare și post-lansare a magazinelor, precum și monitorizarea rezultatelor și implementarea ideilor noi.

Partenerii programului care au asigurat know-how-ul și serviciile necesare trecerii în online sunt: MTH Digital - agenție de digital marketing (partener principal), GoMag - furnizorul platformei digitale pentru magazinele online, TRUSTED - ajută antreprenorii să fie la curent cu legislația actuală și să aplice bunele practici ale comerțului electronic, Hosterion - asigură găzduirea site-urilor și a magazinelor online, respectiv GPeC

“Iniţiativa StartOnline by BT Mic vine în întâmpinarea afacerilor mici care doresc să îşi scaleze business-ul în online. În ultimul an am stat foarte aproape de clienţii noştri şi am realizat care le sunt dificultăţile legate de folosirea online-ului ca şi canal de vânzare. Drept urmare, s-a născut acest program de accelerare a afacerilor mici în online. Este un program integrat, complet, în care ne-am propus să parcurgem cu antreprenorii toate etapele necesare pentru a gestiona un business în online: de la evaluarea ideii şi până la ce înseamnă gestionarea zilnică a unui business cu prezenţă online”, precizează Cristina Sindile, Director General, BT Mic



„Suntem încântați că facem parte din această inițiativă întrucât este abordată o constrângere importantă cu care se confruntă microîntreprinderile și întreprinderile mici din România: lipsa know-how-ului și a capacității de digitalizare și sporire a prezenței online. Cu implicarea instituțiilor financiare locale, cum este BT Mic, și expertiza consultanților nostri parteneri, contribuim la transformarea digitală a ecosistemului de business pentru a asigura rezistența acestuia, pentru a îmbunătăți rata de supraviețuire a companiilor și pentru a susține crearea locurilor de muncă”, precizează Markus Aschendorf, președintele Facilității de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE DF), sponsorul proiectului Start Online



“În condițiile în care sectorul e-commerce a depășit 5,6 miliarde de EUR vânzări online în 2021, conform estimărilor ARMO și GPeC, este deosebit de important pentru afacerile românești să își dezvolte prezența online și să ajungă astfel să își crească cifra de afaceri. La MTH Digital ne propunem să susținem antreprenorii care doresc să se promoveze online și ne bucurăm să facem parte din demersul Start Online by BT Mic”, precizează Raluca Radu, Director General, MTH Digital.

Sursa foto: Banca Transilvania