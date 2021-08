Compania vizează vânzări de 20.000 de euro generate de acest serviciu în primul an de la lansare, dar și extinderea în viitorul apropiat a gamei de flori pe care se poate face imprimarea, precum lalale sau cale.



Clienții care aleg acest serviciu pot imprima pe trandafiri orice tip de mesaj care să nu fie mai mare de 30 de caractere, coduri QR sau fotografii cu puțină informație. Astfel, aceștia aleg în pagina de produs mesajul standard, iar dacă doresc unul personalizat îl pot adăuga, prețul produsului ajustându-se automat în funcție de tipul mesajului. Ulterior, mesajul clientului este pregătit pentru imprimare conform cerințelor acestuia, utilizându-se o imprimantă dedicată care funcționează independent, ce permite companiei să răspundă cu rapiditate solicitărilor. Imprimarea se face color, iar pentru o estetică de impact, reprezentanții FlorideLux recomandă alegerea a maximum două culori.



„Conceptul noului serviciu a pornit de la ideea de a personaliza și mai mult buchetul cu flori, primind multe cereri în acest sens din partea clienților de-a lungul timpului. Astfel am lansat serviciul , fiind prima florărie din România care oferă această opțiune la scară largă. Totodată, pentru companii putem imprima logo-ul pe trandafiri, cale, lalele sau alte flori cu suprafață lină care permit imprimarea”, a declarat Marius Dosinescu, CEO și fondator FlorideLux.



Potrivit reprezentanților companiei, prețul pentru un astfel de serviciu variază între 27 și 47 de lei per fir în funcție de tipul mesajului ales.

Sursa foto: FlorideLux.ro