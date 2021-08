Programul de afiliere AliExpress din 2Performant.com este un program global, prin care afiliați din întreaga lume vor putea colabora cu celebrul marketplace, parte din Alibaba Group, care numai în ultimul an fiscal a generat vânzări în valoare de peste 1,2 trilioane de dolari și are peste 1 miliard de consumatori activi. Totodată, acest program nou din platforma 2Performant.com aduce oportunități mari pentru afiliații români prezenți în rețea, care pot astfel să facă marketing afiliat și se pot dezvolta pe orice piață din lume, cu ajutorul tehnologiei puse la dispoziție de 2Performant.



Compania informează că urmează să lanseze în platforma sa și alte programe ale unor branduri mari din ecommerce-ul global, atât prin parteneriatul cu Admitad, cât și prin viitoare parteneriate cu alte rețele de afiliere, ca parte din strategia sa de extindere pe piețele internaționale. Odată cu aceste lansări, 2Performant va începe recrutarea de afiliați din alte piețe europene, ca bază a extinderii internaționale a companiei.



„2Performant face un pas important în expansiunea sa pe alte piețe prin listarea AliExpress, un nume important în comerțul online global, cunoscut și în România în rândul publicului larg. Extinderea și creșterea 2Performant se realizează prin tehnologie, mai exact prin integrări tehnice, prin care aducem branduri mari din e-commerce-ul internațional în platforma noastră de marketing afiliat. Am căutat un partener care să ne ofere condiții bune de business și prin care să lansăm branduri mari în rețea, a fost un proces de durată, dar acum lansăm AliExpress prin integrarea cu Admitad, care în timp va genera rezultate bune pentru companie. Este unul dintre proiectele-cheie din business-ul 2Performant de anul acesta, prima lansare dintr-o serie pe care o avem în plan în cadrul parteneriatelor cu rețele de afiliere. Prin investițiile din majorarea de capital pe care am realizat-o pe Bursa de Valori București vom putea continua și accelera procesul prin care aducem branduri mari în 2Performant.com”, a declarat Dorin Boerescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație 2Performant.



Parteneriatele cu jucători internaționali din piața de afiliere, precum cel realizat cu Admitad, reprezintă una dintre principalele rute de creștere pentru 2Performant în perioada următoare, pentru care compania a realizat o majorare de capital social cu aport în numerar pe Bursa de Valori București. În cadrul operațiunii, 2Performant a atras investiții în valoare de peste 5,3 milioane de lei, prin care va accelera proiectele de creștere și consolidare deja demarate.



Fiind unul dintre cele mai mari marketplace-uri online din lume, AliExpress va oferi afiliaților accesul la un program global, pe 200 de piețe din întreaga lume, cu plata la aprobare a comisioanelor.



AliExpress a fost lansat în 2010 și este parte din gigantul Alibaba Group, companie multinațională de tehnologie specializată în comerț electronic, retail, internet și tehnologie. În campania de Single's Day din 2020, cel mai mare eveniment global de shopping care durează 11 zile, Alibaba Group a intermediat vânzări în valoare de 74,1 miliarde de dolari. Prin comparație, valoarea estimată a pieței de e-commerce din România în 2020 este de 5,6 miliarde de euro. Admitad, partenerul internațional prin care 2Performant lansează programul de afiliere AliExpress, este o rețea de afiliere prezentă pe piețele din Europa, Asia și America de Sud, cu 2.000 de programe de afiliere și peste 800.000 de afiliați. În 2020, Admitad a intermediat vânzări în valoare de peste 5 miliarde de dolari.

Sursa foto: 2Performant