Peste 20% dintre clienții Complice.ro revin pe parcursul unui an în magazinul online de cadouri experiențiale pentru a achiziționa un nou pachet, iar comenzile făcute de aceștia reprezintă mai mult de o treime din valoarea totală a comenzilor înregistrată la nivel de an.



Valoarea medie a comenzilor provenite de la clienții recurenți este de 175 de euro. În ceea ce privește procesul de achiziție, un client din patru solicită consultanță și cea mai mare parte dintre aceștia cumpără la final un pachet personalizat, care nu există ca atare în portofoliul de pe site.

Ce prețuri au abonamentele lansate de Complice.ro și în ce constă

În acest context, Complice.ro lansează un serviciu nou, de abonamente pentru cadouri, care oferă clienților posibilitatea de a transforma plățile recurente, lunare, într-un buget pentru experiențele pe care doresc să le achiziționeze de-a lungul anului.



Un procent semnificativ de clienți iau decizia de achiziție a unei experiențe cadou în 1-3 zile de la consultarea portofoliului de pe site. Mai ales în ultimul an, clienții și-au exprimat constant dorința de a primi oferte personalizate, din timp, astfel încât să nu se simtă presați în luarea acestei decizii.



”Tot mai mulți preferă experiențele cadou, indiferent că este vorba de aniversarea căsătoriei, de ziua de naștere a partenerului sau a copiilor și din ce în ce mai mulți caută inspirație și planifică din timp cadourile cu adevărat speciale, atât din perspectiva experienței alese, cât și a bugetului investit”, a explicat Oana Pascu, fondator Complice.ro(Foto).



Sursa foto: De la Aleksandrova Olga / Shutterstock.com

Astfel, cele patru abonamente au ca punct comun serviciul de consultanță în achiziția de cadouri: oferă alerte și notificări pentru momentele importante din an (aniversarea partenerului de viață, a căsătoriei, ziua de naștere a părinților, nașilor, prietenilor apropiați, sărbători, evenimente planificate precum botez, căsătorie, majoratul copiilor etc), dar și propuneri personalizate de experiențe cadou care țin cont de profilul destinatarului (vârstă, sex, pasiuni, buget etc). În plus, în funcție de abonamentul ales, clienții pot acumula lunar un buget ce va fi folosit integral, oricând, pentru achizițiile de cadouri.Pachetele de abonamente au prețuri începând de la(în cazul abonamentului Light – singurul care conține exclusiv serviciul de consultanță), până la 499 lei/lună (în cazul abonamentului Universe, acesta fiind un abonament premium, care presupune acumularea unui buget ce poate acoperi 8-10 cadouri experiențiale anual).De asemenea, clienții care optează pentru abonamentul Universe au la dispoziție și un ”personal gift shopper” care poate recomanda și face achiziții de cadouri chiar și din afara portofoliului Complice.ro, asigurând și situațiile din București în care clientul dorește să trimită un cadou de urgență. Mai mult, clienții Star, Galaxy și Universe primesc la finalul unui an de abonament și posibilitatea de a-și alege o experiență-cadou cu valoare de până la