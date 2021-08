Mai mult de jumătate (52%) dintre antreprenorii români care dețineau magazine fizice au lansat magazine online în pandemie, considerând că este o afacere mult mai sigură în contextul actual, arată o analiză a producătorului de software CIEL România. Trendul de mutare a magazinului în online sau de creare a unui eshop este unul ascendent și în acest an, mulți dintre antreprenori preferând chiar să renunțe la prezența în marketplace-uri pentru a avea propriul magazin virtual.

În plus, în 2020, compania a înregistrat o creștere anuală totală de 220% de clienți noi pentru CIEL eCommerce, soft pentru gestionarea stocurilor şi a comenzilor online şi pentru livrarea produselor.

Dintre clienții CIEL România, circa jumătate sunt companii de dimensiuni medii, retaileri de fashion, cosmetice, alimente, flori, care alocă bugete de până la 1500 de euro. Majoritatea dețin deja un site și au nevoie doar să integreze softul din spatele site-ului cu softul de e-commerce.



”Trendul de mutare a magazinelor fizice în online și de creare a magazinelor virtuale, este în continuare ascendent și în acest an. Pandemia ne-a demonstrat că putem cumpăra online orice, așadar vor apărea tot mai multe magazine nișate, mai mici, și din punctul de vedere al volumului de produse din ofertă dar și din punct de vedere vânzări. Este vizibilă tendința antreprenorilor de a investi tot mai mult în eficientizare prin automatizări menite să simplifice munca, să furnizeze o evidență exactă a stocurilor și să asigure onorarea tuturor comenzile primite”, declară Roxana Epure, Managing Partner CIEL România.



Datele CIEL România mai arată că în pandemie 25% dintre clienții soluției de ecommerce și-au lansat propriile magazine online, deși nu aveau în planul de business acest lucru, pentru a nu mai depinde în totalitate de vânzarea prin marketplace-uri. Unii dintre aceștia susțin că doresc să renunțe complet la listarea în marketplace-uri, deoarece o consideră destul de costisitoare. Prezența într-un marketplace oferă vizibilitate brandului, însă o parte din antreprenori preferă să investească mai mult în promovarea pe Google sau Facebook și să atragă potențialii cumpărători direct în propriul magazin virtual.





Dacă în urmă cu câțiva ani, antreprenorii considerau că dezvoltarea afacerii lor online depinde aproape exclusiv de marketing, produs, promovare, în pandemie ei au devenit mult mai pragmatici și au conștientizat că dezvoltarea afacerii începe de la ceea ce se întâmplă în spatele magazinului online (gestiune stocuri, facturare automată, transfer de comenzi automat în gestiune etc), continuă cu procesul de cumpărare al clientului și se încheie cu servicii post-vânzare.



În ultimii ani, arată datele CIEL România, tot mai mulți antreprenori din zona de e-commerce solicită adăugarea de noi funcționalități în softul de ecommerce pentru a gestiona mai eficient stocurile, comenzile și procesul de achiziție. Astfel, în pandemi, cererea pentru îmbunătățiri în soft a crescut cu 30%. Clienții cer în special modificări în soft care să scurteze timpul alocat pentru finalizarea comenzii, respectiv să simplifice procedura de plasare a comenzii și efectuare a plății.

Sursa foto: CIEL Romania