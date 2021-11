Fashion Days a încheiat Black Friday 2021 cu o creștere de aproximativ 50% a valorii comenzilor, comparativ cu anul precedent. Pe parcursul celor trei zile de eveniment au fost plasate peste 250.000 de comenzi, în valoare totală de peste 90 de milioane de lei (fără TVA inclus). În plus, în zilele de 9 și 10 noiembrie, aplicația Fashion Days a fost pe primul loc în topul celor mai descărcate aplicații, atât în App Store, cât și în Google Play.

„ În această ediție au fost comandate cu 66% mai multe produse comparativ cu anul trecut, 80% plasate din aplicațiile iOS sau Android și aproape 50% plătite cu cardul. Aplicația Fashion Days a fost pe 9 și 10 noiembrie pe primul loc în topul celor mai descărcate aplicații din România, lucru care ne-a reconfirmat așteptările clienților pe de o parte, dar ne-a și obligat în aceeași măsură să livrăm rapid comenzile. Este, de altfel, prima ediție Black Friday în care, în București și Ilfov, clienții au optat pentru easyBox în același procent precum livrările acasă, respectiv 49.5%, alegere care ne ajută atât pe noi, cât și pe ei să creștem viteza de la comandă la bucuria primirii produselor”, a declarat Robert Berza, General Manager Fashion Days.



Fashion Days a încheiat Black Friday 2021 cu vânzări în valoare de 90 de milioane de lei, 80% din oferta comercială având cele mai bune prețuri din an. Până vineri dimineață, 12 noiembrie, 70% dintre produsele comandate în această ediție erau predate deja curierilor.



Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost cu 4% mai mică decât în anul anterior, iar prețul mediu al produselor vândute de Black Friday a fost de 177 Ron (valoare TVA inclusă), cu 10% mai mic de la an la an. Aproape 40% dintre comenzi au fost livrate în easyBox la nivel național, iar peste 60% au fost livrate de curieri, în timp ce în București și Ilfov, ponderea comenzilor plasate în easybox versus curier a fost similară, 49.5%.



Top 3 categorii vândute:

Cizme femei

Geci femei

Pantofi sport bărbați

Selecția celor mai bine vândute produse:

Cizme scurte UGG

Pantofi sport Karl Lagerfeld

Hanorac Under Armour

Pantofi sport Puma

Pantofi sport Nike



Cele mai achizițonate branduri:

Nike

Puma

Karl Lagerfeld

Columbia

Under Armour

Guess



Orașele unde s-au plasat cele mai multe comenzi:

București&Ilfov

Constanța

Cluj-Napoca

Timișoara

Iași

Sursa foto: Fashion Days