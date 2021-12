La conducerea BaseLinker România se află co-CEOs Tatiana Șen și Ruxandra Geantă. Tehnologia pe care o aduc în piață prin BaseLinker amplifică potențialul business-urilor online de a se dezvolta și în afara țării, prin listarea produselor în marketplace-uri precum Amazon, Allegro sau Ebay.

50% dintre magazinele online din Polonia își gestionează comenzile cu ajutorul BaseLinker



Fondată în 2006, compania BaseLinker este utilizată de peste 50% dintre magazinele online din Polonia și are un portofoliu de aproximativ 15.000 de clienți și peste 100 de milioane de oferte de produse. În acționariatul companiei, a cărei valoare este evaluată la 100 de milioane de euro, se află și omul de afaceri polonez Sebastian Kulczyk.



“Obiectivul nostru este ca în următorii 3 ani să atingem cota de piață din Polonia. Planurile de expansiune regională ale companiei în viitorul apropiat includ piețele din România, Cehia, Germania și Brazilia. Este un plan ambițios, asumat și ca urmare a succesului pe care platforma îl are deja în regiune și a avantajelor competitive concrete pe care le oferă beneficiarilor ei”, a declarat Tatiana Șen, co-CEO BaseLinker.





Printre principalele funcționalități pe care BaseLinker le pune la dispoziția magazinelor online se numără:

Gestionarea fluxului de vânzare și livrare online dintr-o singură platformă

Order Management centralizat

Product Warehouse

Delivery Management

Marketplace Manager

Workflow Automation

Peste 400 de integrări e-commerce sunt deja disponibile pentru a fi utilizate de magazinele online. Dintre cele mai importante, fac parte eMAG, Compari.ro, FAN Courier, Sameday Courier, Cargus, Smartbill, FGO, Magento, Shopify. Urmează să se integreze elefant.ro, cel.ro, vivre.ro, sendSMS.ro etc.





“Având contact cu piața de e-commerce încă din primele etape de dezvoltare ale acesteia în România, am urmărit constant nevoile în continuă schimbare ale business-urilor care s-au aventurat în această industrie. Știm astăzi, spre exemplu, cât de important este pentru un magazin online să fie prezent pe cât mai multe platforme marketplace și ce implicații logistice și administrative are acest demers. Astfel, vedem foarte clar valoarea soluțiilor aduse de BaseLinker atât afacerilor la început de drum cât și celor aflate deja la un nivel mai complex ca volum de produse vândute și infrastructură a business-ului”, completează Ruxandra Geantă, co-CEO BaseLinker.

În 2021 BaseLinker a inițiat primele parteneriate strategice în România, urmând ca în 2022 să extindă atât integrările cu furnizori locali de soluții și platforme specifice industriei de e-commerce cât și a portofoliului de clienți, pentru integrarea și optimizarea proceselor și deschiderea oportunităților de dezvoltare cross-border.