Conform datelor din platforma de marketing afiliat 2Performant.com, topul categoriilor de produse care au înregistrat cele mai multe vânzări în 2021 este condus de Fashion cu 363.300 de vânzări, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de anul anterior.



Considerată de mulți specialiști cea mai matură din comerțul online, categoria Fashion reflectă comportamente de cumpărare puternic influențate de pandemie. Astfel, dacă în 2020 românii au cumpărat haine de casă sau pentru sport și activități în natură, în 2021 aceștia au revenit la achiziția hainelor de stradă și ocazii (nunți, botezuri) sau pentru birou, dar și încălțăminte, pe fondul reluării multor activități sociale.



Totodată, creșterile vânzărilor pentru produsele din această categorie s-au făcut remarcate și în toamnă, odată cu cel mai important eveniment de vânzări din comerțul online, Black Friday. În intervalul 1-14 noiembrie 2021, categoria de produse Fashion a înregistrat o creștere cu 62,8% a numărului de vânzări și cu 86,3% a valorii vânzărilor, în timp ce valoarea medie a coșului de cumpărături a fost și ea cu 14,4% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior.



Pe locul al doilea în topul categoriilor cu cele mai multe vânzări în 2021 se situează categoria Book, Movies and Music, cu 338.200 de vânzări prin platforma 2Performant.com, o creștere de 29,1 procente față de 2020. Locul al treilea este ocupat de Beauty cu 145.400 de vânzări, în creștere cu 3,4%, în vreme ce categoria Home and Garden ocupă locul al patrulea cu 80.100 vânzări și o creștere de 46%. Top 5 este încheiat de categoria Electronics IT&C cu 79.900 de vânzări, în creștere cu 11,4% față de anul precedent.

Românii cheltuiesc mai mult în online și cumpără preponderent de pe telefonul mobil

În 2021 a crescut și valoarea medie a coșului de cumpărături, care ajunge la 52,6 euro, mai mult cu 5,8% față de 2020. Ceea ce înseamnă că românii s-au obișnuit cu achizițiile online și continuă să susțină trendul ascendent al acestui sector. În privința dispozitivelor de pe care se realizează cumpărăturile online, datele 2Performant arată că 69% dintre acestea se fac de pe telefonul mobil și doar 29,8% de pe desktop.



Cu toate acestea, valoarea medie a coșului de cumpărături realizate de pe telefonul mobil este mai mică decât cea aferentă cumpărăturilor de pe desktop, respectiv 46,47 euro pe mobil versus 66,67 euro pe desktop. Ceea ce indică faptul că românii continuă să facă achizițiile mai importante ca preț de pe desktop.



„În 2021 a crescut numărul celor care au optat pentru cumpărături online, iar pentru cei pe care pandemia îi adusese în online încă din 2020 a crescut frecvența cu care fac achiziții în magazinele online. Am văzut în anul ce a trecut un consumator în online mai atent la preț, la caracteristicile produsului, la modalitatea de livrare și țara de proveniență a produsului, precum și la claritatea informațiilor despre retur. Semn că în general cumpărătorii au alocat mai mult timp pentru a se documenta pentru produsele dorite, folosind două device-uri diferite: mobil și desktop. Conform datelor din platforma noastră, am constatat că au fost valoroase pentru consumatorii români proiectele de afiliere care fie îi duceau rapid către oferta mai bună, fie către surse de informare bine structurate”, spune Raluca Negrea, Country Manager România și Bulgaria 2Performant.



În 2021, platforma tehnologică 2Performant.com, dezvoltată in house, prin care profesioniști în marketingul digital colaborează cu magazinele online, a intermediat 68,7 milioane de click-uri, cu 23,4% mai mult decât în anul precedent. Acest lucru se traduce printr-o medie de peste 5,7 milioane de click-uri lunare trimise către magazinele online.



În privința traficul pe desktop, cea mai bună zi a săptămânii, după numărul de click-uri, a fost miercurea, ora 11 fiind cea mai bună pentru cumpărăturile online. Totodată, raportat la traficul pe mobil, duminica a fost cea mai bună zi a săptămânii, după numărul de click-uri, ora 10 fiind cea mai bună pentru cumpărături online. Sursa principală de trafic după numărul de click-uri rămâne Google, cu 23,7 milioane de click-uri, în creștere cu 65,3% față de 2020, urmat de Facebook cu 7,7 milioane de click-uri, în scădere cu 16,3% față de anul precedent.



Ziua cu cel mai mare număr de vânzări din 2021 a fost 12 noiembrie, exact în perioada de Black Friday. În perioada 1-14 noiembrie 2021, când s-au desfășurat campaniile de Black Friday, 462 de magazine online care activează în 25 de industrii diferite și care au lansat campanii de reduceri au realizat prin intermediul platformei 2Performant.com 115.000 vânzări, în valoare de 6.929.804 euro + TVA, cu 47,8% mai mari decât în 2020.



La nivelul întregului an, indicele de vânzări a crescut cu 5,7%, ajungând la 15,71 euro, ceea ce înseamnă că pentru fiecare euro investit în afiliere în 2021, un magazin online din platforma 2Performant.com a obținut aproape 16 euro.



Rata de conversie se păstrează la 2%. În privința timpului de conversie, în 2021 decizia de cumpărare a avut loc în mai puțin de o oră la 50,3% dintre cumpărători. În același context, 53,3% au cumpărat de pe desktop și 48,8% de pe mobil.

