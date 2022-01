Pentru Answear, în Q4 din 2021 s-au înregistrat cele mai mari vânzări online, mai mari cu 78% față de trimestrul corespunzător al anului precedent.

Retailerul online desfășoară, la 10 ani de la momentul lansării, operațiuni în industria de fashion online pe 10 piețe europene. În 2021 s-a lansat în Grecia, Croația și Cipru, pe piața locală fiind prezent din 2015.

Rezultatele pozitive sunt puse de retailerul de fashion online pe seama consolidării poziției sale în regiunea Europei Centrale și de Est, dezvoltarea și optimizarea constantă a ofertei de produse, investițiile în tehnologie, precum și calitatea serviciilor. În 2021, strategia Answear a avut ca direcție atât creșterea notorietății brandului, cât și schimbări reale în website și în aplicația mobilă - design nou, funcționalități noi.

În plus, tot anul trecut au avut loc schimbări semnificative în domeniul logisticii. Answear a mărit suprafața depozitului din Polonia cu încă aproape 10.000 mp. Studioul foto-video s-a mutat într-o nouă locație, de patru ori mai mare decât cea anterioară.



În 2021, Answear a adăugat noi mărci în portofoliul său și a creat proiecte și campanii comune împreună cu Pinko, Reebok, Adidas, New Balance, LEE, The North Face etc. În următoarele luni ale acestui an, Answear urmează să lanseze și să dezvolte o nouă categorie, Home & Living.