Cum vinzi mai bine cu o strategie omnichannel pusă la punct: sfaturi și idei de la experții din industrie

După evenimentele din ultimii doi ani, obiceiurile noastre de consum au suferit schimbări semnificative. După luni în care puteam cumpăra doar online anumite produse, urmate de perioade în care distanțarea socială ne-a redus apetitul de a hoinări prin magazinele fizice, modul în care percepem comerțul a suferit schimbări. Mulți dintre noi, indiferent de canalul prin care alegem să facem achiziția, ne dorim să avem o experiență completă, fără fricțiuni. Acest lucru dă naștere unor provocări semnificative retailerilor care nu și-au pus la punct o strategie omnichannel adaptată contextului actual. Cum ar trebui să arate aceasta? Răspunsurile le vom afla de la specialiștii prezenți în panelul Best practices for a successful Omnichanel Strategy, din prima zi a evenimentului ecomTEAM, care se desfășoară pe 7 și 8 septembrie.

O abordarea omnichannel de succes pleacă de la dorința retailerului de a-și conecta canalele de comunicare și vânzare între ele și de a oferi o experiență unificată clientului, iar experții prezenți la ecomTEAM în panelul Best practices for a successful Omnichannel Strategy ne vor ajuta să punem pe foaie cele mai bune practici în această direcție. Aceștia sunt:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX

Daniel Crăciun - CEO & Founder Lensa

Raluca Radu - Founder & Managing Partner MTH Digital

Adrian Rusen - Customer Acquisition Oney

Claudia Badea - Ecommerce and Crosschannel Director cora România

Dacă reprezinți un magazin online sau un retailer și vrei să participi la eveniment, unde ți-am pregătit mai multe paneluri și workshop-uri ce tratează subiecte din industria de e-commerce, înscrie-te în formularul de mai jos sau trimite-ne un email la ecomteam@internetcorp.ro.

Dacă dorești să vizionezi acest panel online, intră AICI și selectează Attend for Free, butonul pe care-l găsești în dreptul secțiunii Free online conference.

Evenimentul ecomTEAM este powered by FAN Courier, are ca Main Partner VTEX, Gold Partners Cargus și Oney, Silver Partners DWF, eMAG Marketplace, cora, Gun Media, RTB House, Simplify by KLG, Strongo by KLG, MerchantPro, TBI Bank, OLX Business, Twispay și DHL Express România, în timp ce la categoria Sponsors regăsim Optimized, MTH Digital și Innobyte, iar la „Supported by” întâlnim companiile MKOR, Autonom și Roweb.

