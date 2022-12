Odată cu deschiderea sezonului de cumpărături de sărbători, clienții VTEX au înregistrat în noiembrie o creștere de 30% a comenzilor față de anul trecut, confirmând tendința cumpărătorilor care preferă canalul online pentru achiziționarea produselor de la brandurile și, mai ales, de la magazinele lor preferate, în perioadele cu reduceri substanțiale.

În noiembrie, VTEX a asistat la o creștere semnificativă a GMV în domenii precum electronice (+47% YoY), produse alimentare (+45% YoY), dar și îmbrăcăminte și accesorii (+40% YoY) în cele peste 38 de țări în care operează în prezent. Acesta este rezultatul creșterii penetrării comerțului digital, precum și al influenței Cupei Mondiale FIFA — care a dus la o creștere și mai mare în categorii precum sport și fitness (+55% YoY) și alimente și băuturi (+45% YoY).

„Retailerii și brandurile au trecut prin multe provocări în ultimii doi ani. Costurile de achiziție ale clienților au crescut foarte mult, provocările lanțurilor de aprovizionare au generat haos în managementul stocurilor, iar acum inflația taie și din marjele de profit ale comercianților.”, spune Mariano Gomide de Faria, fondator și co-CEO al VTEX.

„Prin implementarea modelelor B2C, B2B și Marketplace pe o singură platformă, clienții noștri pot gestiona inventarul în sistem omnichannel și folosi multiple puncte de fulfillment, în timp ce testează noi modalități de atragere și retenție a clienților. Platforma noastră flexibilă și cu un nivel de întreținere redus îi ajută pe clienți să optimizeze investițiile IT cu agilitate și, în cele din urmă, să-și crească profiturile”, adăugă Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP în cadrul VTEX.

„Nu mai suntem în era creșterii cu orice preț – acum este important să ne alegem pe ce pariem și să testăm rapid. Când costul de achiziție al clienților este mare – trebuie să implementezi noi strategii atractive pentru a-ți face clienții existenți să revină – cum ar fi evenimentele de live shopping, de exemplu”, conchide Mariano Gomide de Faria. VTEX a înregistrat o creștere a adoptării soluțiilor de Live Shopping și Comerț conversațional înainte de Black Friday, deoarece comercianții și-au extins strategiile de implicare a clienților pe parcursul lunii noiembrie.

Rezultatele VTEX în noiembrie 2022

Vânzările din noiembrie au atins cel mai înalt vârf în data de 25, când a fost evenimentul de Black Friday internațional, la ora 20:27 ET clienții VTEX înregistrând 2,5 mii de comenzi pe minut.

VTEX a gestionat 1,5 milioane de comenzi la nivel global ale brandurilor și retailerilor preferați în timpul Black Friday 2022, reprezentând o creștere de 9% de la an la an.

Numărul total de comenzi în rândul clienților VTEX a crescut cu 30% de la an la an în noiembrie 2022, față de 25% în aceeași lună a anului trecut.

Primele cinci țări cu cea mai mare creștere de la an la an a volumului absolut de vânzări au fost Brazilia, Mexic, Argentina, Chile și Statele Unite.

Pe lângă creșterea vânzărilor globale, platforma VTEX a oferit, de asemenea, scalabilitate, fiabilitate și securitate, oferind siguranță și încredere clienților săi cu un timp de funcționare de 100% în timpul săptămânii de Black Friday și Cyber Monday.