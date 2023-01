În 2022, Sameday și-a crescut portofoliul internațional prin accesarea piețelor din Ungaria și Bulgaria și prin extinderea rețelei easybox cu 58% față de anul precedent. Investițiile au dus la creșterea numărului de colete cu 38% comparativ cu anul calendaristic anterior.

Urmărind dezvoltarea curieratului în piața est-europeană, Sameday a trecut dincolo de granițe în 2020, atunci când a penetrat piața din Ungaria. În 2022, compania românească de curierat și-a consolidat poziția în piața din Ungaria, oferind atât servicii de curierat local clienților maghiari, cât și servicii de livrare cross-border. Față de anul anterior, numărul de comenzi cu livrare la adresă sau în lockerele easybox de pe teritoriul maghiar a crescut cu peste 280%. La finalul anului, rețeaua Sameday easybox de pe teritoriul Ungariei a atins un număr de 680 de lockere instalate în marile orașe.



Bulgaria a fost următoarea țară vizată de compania de curierat, care din toamna lui 2022 a început să ofere servicii de livrare în lockerele Sameday easybox și livrare la adresă, atât național cât și cross-border. În trei luni de la lansare, în Bulgaria au fost instalate 135 de easybox-uri, care au găzduit peste 60 000 de colete. Până în aprilie 2023, Sameday își propune să aibă 250 easybox-uri active în țara vecină.



În acest moment, cu tarife similare cu cele ale unei trimiteri naționale, Sameday oferă clienților săi posibilitatea de a expedia pachete cross-border.

27 milioane de colete trimise la easybox, doar în România

Peste 27 milioane de colete, reprezentând un procent de aproximativ 47% din totalul trimiterilor autohtone Sameday, au avut ca destinație rețeaua easybox. Dintre acestea 73% fuseseră deja achitate online.



Creșterea preferințelor iubitorilor de cumpărături online pentru livrarea la easybox s-a reflectat în volumul în creștere de colete pe care Sameday l-a gestionat în cursul anului 2022. Distanța medie între două lockere, în marile orașe, este de 3-5 minute de mers pe jos, iar clienții au la dispoziție 36-72 ore pentru a ridica coletele.



Timpul mediu pe care un colet l-a petrecut în easybox a fost de 11,11 ore, iar luna noiembrie, care a stat sub influența Black Friday, a fost cea în care românii s-au grăbit cel mai mult să ridice comenzile, fiind înregistrare aproximativ un million de comenzi în doar patru zile. O secundă a fost și recordul pe care un bucureștean l-a atins după ce a ridicat coletul imediat după încărcarea acestuia în locker.





Easybox este soluția care reduce semnificativ numărul de km parcurși de curier. Un curier care livrează la ușă, livrează între 100 și 120 de pachete pe zi. Un curier care are în ruta lui doar easybox-uri, reușește să ajungă la 400-500 de colete pe zi. Pentru un colet livrat la easybox, nu este nevoie de mai multe stopuri la adresele consumatorilor. Această livrare consolidată înseamnă mai puțini km parcurși de vehicul și mai puține opriri. Având în vedere dimensiunea medie a unui easybox, un șofer poate livra peste 50 de colete într-o singură oprire, acest lucru transformând livrarea la easybox mai sustenabilă cu până la 95% față de livrarea la domiciliu, precizează compania.



Peste 50 milioane de euro au fost investiți în 2022 de Sameday în soluții software de management, servicii operaționale și proiecte inovatoare, pentru ca promisiunea de livrare să atingă un procent maximal, la un număr în creștere de trimiteri. Ecosistemul Sameday începe cu dezvoltările software pe care compania le-a pus la dispoziția clienților săi, cu ajutorul cărora aceștia pot oferi posibilitatea cumpărătorilor finali de a alege metoda de livrare la easybox, direct din platforma proprie.



Sameday și-a propus ca până la încheierea anului fiscal în curs investițiile în tehnologii să-și dubleze valoarea față de anul anterior, atunci când au fost dezvoltate soluții de optimizare pentru facilitarea comunicării cu clienții, optimizarea sortării coletelor, eficientizarea traseului curierilor sau upgradarea soluției de software a easybox. Prin investiția în soluții hardware, compania a reușit să crească capacitatea operațională cu până la 20 000.colete pe oră.



În România, la finalul lunii decembrie 2022, Sameday avea deschise 83 de agenții în toată țara, peste 5000 de angajați și colaboratori implicați la nivel operațional, și mai mult de 10 000 de localități din România tranzitate de curierii companiei. În plus, rețeaua easybox a fost extinsă cu 53%, ajungând în 2022 și în orașele de nivel mediu și mic ca număr al populației.

Sursa foto: Sameday