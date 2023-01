Retailer specializat în produse și accesorii foto, video, audio, camere de acțiune, drone și echipamente de studio, la care se adaugă produse din gama Home & entertainment, precum și consultanță de specialitate, F64 a introdus metoda alternativă de plată Mokka de la finalul anului trecut, în magazinul online, pentru a oferi o facilitate în plus clienților săi.



„Am implementat modalitatea de plată Mokka exact când s-a dat startul cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă, în luna decembrie a anului trecut(...) Prin intermediul Mokka le oferim clienților noștri o metodă de plată alternativă, flexibilă, care permite finanțarea cumpărăturilor în rate egale, alese în funcție de preferințe, de la 6 la 24 de luni.”, spune Claudia Tudor, Deputy General Manager F64, companie cu o istorie de 22 de ani pe piața de profil.



„Tot mai mulți retaileri devin interesați de soluțiile de creștere bazate pe tehnologii financiare performante datorită avantajelor lor evidente atât pentru business-uri online, cât și offline. Menționez doar câteva dintre acestea: creșterea traficului, reducea numărului celor care renunță la coșul de cumpărături și sporirea valorii medii a tranzacțiilor. Iar pentru clienți posibilitatea de a cumpăra acum și de a plăti mai târziu produsele sau serviciile achiziționate transformă radical experiența de shopping și o aduce în secolul 21”, spune Marius Costin, CEO regional Mokka.



Mokka este compania fintech care a introdus în România serviciul Buy Now Pay Later, în urmă cu doi ani. Operând deja în Polonia și din acest an și în Bulgaria, Mokka este deja partenerul unor retaileri importanți de pe piață, între care se numără CCC, Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay, Lensa, MegaDepot, lanțul de service-uri Rădăcini, BMall, Humanic și altele.



Rezultatele unui studiu realizat de Research and Marketers arată că industria BNPL a înregistrat o ascensiune puternică în ultimele patru trimestre la nivel global datorită creșterii gradului de penetrare a comerțului electronic și a diminuării impactului măsurilor cauzate de epidemia de Covid-19. Prognozele vizând rata de adoptare a BNPL pe termen mediu și lung sunt, potrivit aceleiași surse, la fel de optimiste. Se preconizează că adoptarea plăților utilizând soluția Buy Now Pay Later se va aprecia constant, înregistrând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 25% în perioada 2022-2028. Valoarea brută a mărfurilor BNPL la nivel global va crește de la 426,2 miliarde de dolari în 2021 până la 2,3 triliarde de dolari în 2028.



„În perioada următoare, vizăm intensificarea prezenței noastre în peisajul retailului românesc. Promitem să surprindem comercianții și clienții magazinelor prin noile funcționalități și inovații pe care le va aduce Mokka în curând pe piață”, mai spune Marius Costin.

Sursa foto: Wall-street.ro