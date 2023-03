Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, a lansat portofoliul de experiențe „Return To Office 2023”, care reunește peste 50 de soluții menite să transforme locul de muncă într-un spațiu de muncă experiențial, creativ și inspirațional, astfel încât angajații să revină cu plăcere la birou. Potrivit estimărilor, anul acesta experiențele realizate în birourile de companie vor reprezenta aproximativ 20% dintre proiectele corporate ale Complice.ro.

Pentru echipele care revin la birou după 3 ani de lucru la distanță, este necesar și important să se asigure o tranziție lină și confortabilă. În acest moment obiectivul companiilor este de a reconecta și a crea contexte pentru a insufla mai bine valorile și cultura organizațională. Astfel, fie că oamenii vor veni pentru a încerca ceva nou, pentru a colabora, pentru a interacționa ori pentru a lucra mai eficient, revenirea echipelor în office-uri necesită o strategie complexă pe termen mediu și lung, care să reinventeze practic scopul biroului de companie și să îl transforme într-o destinație pentru experiențe și socializare, consideră Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Experiențele la birou, motor de transformare a spațiului de companie

Dacă la nivelul anului trecut, în ceea ce privește experiențele de grup, companiile au preferat acțiunile inedite și antrenante în general în aer liber sau, oricum, în deplasare, cum ar fi treasure hunting în orașe, parcuri sau păduri, activitățile creative de construit în echipă, atelierele de cupaje ori degustările private, în primul trimestru din 2023 se evidențiază experiențele în birouri care au ca obiectiv (re)aducerea oamenilor în aceste spații.



În primul trimestru al acestui an, Complice.ro a organizat deja experiențe pentru echipe, cu scop de conectare și socializare atât în birou – ateliere personalizate de improvizație, întalniri cu celebrități etc, precum și în spații alternative, precum cinele pe întuneric într-un Atelier privat. Experiențele la birou au cumulat 25% din cererile corporate din primul trimestru.



Valoarea medie a pachetelor de experiențe alese de companii în primul trimestru al 2023 a fost de 1250 euro.



Ateliere de cooking la birou, degustare de cafea ori praline, experiențe virtuale, ateliere de bijuterii, terarii sau decorațiuni din pet-uri, joc de poker, ateliere de stil vestimentar, întâlniri inspiraționale cu celebrități, spectacole de improvizație, magie sau stand-up comedy sunt doar câteva dintre propunerile Complice.ro pentru portofoliul de experiențe Return To Office.



„Am gândit acest portofoliu ca urmare a solicitărilor primite în ultimele luni. Companiile sunt tot mai interesate să integreze experiențele în viața de birou a angajatului. Acum, mai mult decât oricând, angajații vor să aleagă când, dar mai ales “de ce” merg să lucreze la birou. Iar pentru clienții corporate, punerea în scenă a „de ce-ului” este unul dintre cele mai provocatoare procese. Revenirea la birou nu înseamnă impunerea unui program de lucru de la birou, ci readucerea oamenilor într-un birou transformat într-un loc dezirabil, în care angajații își doresc să revină pentru a lucra în echipă, pentru socializare, mentorat și experiențe împreună cu colegii. Creativitatea și inventivitatea departamentelor de HR vor face diferența” -a mai adăugat Oana Pascu.



Potrivit datelor Complice.ro, trei din patru angajați care au participat la evenimentele organizate în 2022 pentru echipele din cadrul diverselor companii, au declarat ca se simt mai conectați cu colegii decât se simțeau înainte de eveniment și peste 60% se simt mai implicați și mai apropiați de valorile companiei.