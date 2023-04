Unul dintre cei mai provocatori ani pentru comerț: Află la EDC Retail Summit cum să devii câștigător în aceste vremuri

Comerțul se confruntă cu unii dintre cei mai provocatori ani din istoria recentă, motiv pentru care participarea la evenimentul European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future poate face diferența dintre câștigătorii și pierzătorii acestor vremuri. Aducem în fața ta cei mai calificați specialiști din industrie, prezentări practice, workshop-uri și networking de calitate. Afli din materialul acesta toate informațiile de care ai nevoie pentru a fi parte, pe 4 mai la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, din European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future powered by Innobyte și organizat de VTEX și AWS în calitate de gazde ale evenimentului.

La European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future am pus totul la punct pentru tine în așa fel încât să îți fie ușor să accesezi noi oportunități de business. Vei afla care sunt noile tendințe în domeniu sau cum poți implementa soluțiile care fac diferența și te ajută să ieși, din această perioadă dificilă, de partea învingătorilor.

European Digital Commerce: Indiferent de verticalele de business, avem specialiștii de care ai nevoie

Fashion, electroIT, DIY, FMCG & Grocery, sunt doar câteva dintre verticalele pe care le vom acoperi la ediția din 4 mai 2023. În plus, evenimentul va reuni specialiști SEO și PPC, precum și experți în platforme de comerț electronic.

Este important de menționat faptul că, dacă ești retailer, te poți înscrie GRATUIT pentru a fi alături de noi pe 4 mai la JW Marriott Bucharest Grand Hotel în cadrul European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future. AICI găsești link-ul de înscriere.

Speakeri de top la European Digital Commerce: Innobyte, Cora, VTEX sau Altex, printre numele aflate în agenda evenimentului



Paneluri, prezentări și sesiuni complexe de networking, toate acestea se vor regăsi în programul tău de pe 4 mai odată ce ai ajuns la JW Marriot Bucharest Grand Hotel pentru a participa la European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future.

Îți prezentăm mai jos agenda, speakerii confirmați și principalele teme:

09:00-10:00 Welcome to EDC Retail Summit - Registration & Networking

10:00-11:30 Panel I - A world of commerce challenges

Anul 2022 a fost, fără îndoială, unul foarte provocator la nivel global. Recesiunea abia începe să-și arate colții și, la fel ca în majoritatea industriilor, impactul ei asupra comerțului, indiferent de canal, este destul de costisitor. Vei afla de la experții prezentați mai jos care sunt recomandările pe care să le urmezi pentru a face față provocărilor și a crește într-un mediu care nu arată prea grozav.

Speakerii din acest panel sunt:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP la VTEX.

Edvin Abdulachim - Director Comercial la ALTEX.

Cătălin Samara - CEO la Bringo International.

Claudia Badea - Ecommerce and Crosschannel Director la cora România.

11:30-11:50 Key Speech - Innobyte susținut de Cătălin Bordei Managing Partner la Innobyte.

11:50 - 12:05 Networking Break.

12:05-13:20 Panel II - 2023, the „upgrade your e-tech” year

Panelul va aborda nevoia de upgrade a platformelor electronice în așa fel încât să poți ține pasul cu peisajul digital actual și cu așteptările clienților. Speakerii prezentați mai jos îți vor spune care sunt cei mai importanți pași pe care trebuie să îi faci.

Cătălin Bordei - Managing Partner la Innobyte.

Daniel Nicolae - CEO & Co-founder la Innoship.

Jonas Warngard - CEO & Founder la Nordic WEB Team & Junipeer.

Alex Dobre - eCommerce Director la Zitec.

Guido Boulay - Regional Director Latin America la MailUp.

Daniel Slăvenie - CEO & Partner la Limitless Agency.

13:20 - 13:45 Key Speech - Prakash Gurumoorthy - General Manager la VTEX - EMEA & APAC

13:45-14:45 - Networking Lunch

14:45 -15-35 Panel III - Grow your e-business. The smart way

În acest panel, alături de experți precum Virgil Stănescu, Executive President la Sports Hub, vei afla care sunt strategiile pe care să le folosești pentru a-ți menține businessul la un nivel ridicat. Vei înțelege atât deciziile bune, cât și cele mai puțin bune luate de către managerii C-level în trecut, dar și ce să adopți și ce să eviți în operațiunile tale.

15:35 - 15:55 Key Speech.

15:55 - 16:10 Networking Break.

16:10 - 17:00 - Panel IV - Let’s gaze into the future - marketplaces, international expansion, live shopping & more

Globalizarea businessului tău este, efectiv, la câteva clicuri distanță. Din ce în ce mai mulți retaileri se uită către extinderea operațiunilor - cross border, prin intermediul marketplaceurilor sau chiar dezvoltarea propriului marketplace pentru alți selleri, în cazul jucătorilor ajunși la maturitate. Experții prezentați mai jos te vor învăța cum să te extinzi dincolo de granițele actuale. Aceștia sunt:

Cornel Morcov - Chief Commercial Officer la FAN Courier.

Cosmin Ulmean - Country Manager România, Serbia, Croația și Slovenia la Takko Fashion.

Albert Davidoglu - Chief Executive Officer la Macromex.

17:00-19:00 Concluzii și Cocktail Party.

European Digital Commerce Retail Summit - Connecting for the Future powered by Innobyte este organizat de VTEX & AWS, în calitate de gazde ale evenimentului. Mastercard este Gold Partner, iar la categoria Silver Partners se regăsesc companiile Innoship, FAN Courier, Zitec, Nordic Web Team, Limitless Agency si MailUp.

