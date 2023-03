Evenimentul European Digital Commerce (EDC), hosted by VTEX și Amazon Web Services, a devenit unul marcant pentru întreaga industrie de retail din regiune, reunind în ultimii ani sute de specialiști, zeci de speakeri și ore întregi de conținut premium. În 2023, EDC te așteaptă la cea mai ambițioasă și cuprinzătoare ediție de până acum!

Pe 4 mai, la Marriott Hotel, pregătește-te pentru o zi întreagă cu idei inovatoare, dezbateri captivante, prezentări hands-on, networking de calitate și un relaxant cocktail party. Totul, pentru a genera oportunități de business și conținut exclusiv. Înscrie-te In Person dacă vrei să te bucuri de experiența evenimentului la fața locului, sau Online ca să ne poți urmări de oriunde te-ai afla.

EDC, Retail Summit - Connecting for the future, reunește deja speakeri renumiți din India, Italia, Suedia, SUA, și, bineînțeles, din România. Conținutul va fi conceput astfel incât să fie cât mai util retailerilor, dar și întregului ecosistem de comerț. Dezbaterile vor fi structurat în paneluri deschise, dar și prezentări gândite astfel încât să aducă valoare adăugată participanților.

Iată ce spun câțiva dintre speakerii care vor fi prezenți la European Digital Commerce:

Cătălin Bordei, Innobyte - “Piața locală de comerț digital a devenit o voce puternică în Europa de Est. Cumpărătorii sunt din ce în ce mai familiarizați cu achizițiile online, sunt mai exigenți și se conturează noi comportamente de consum. De asemenea, asistăm la o concurență accentuată ca urmare a numărului crescut de magazine online lansate în ultimii ani. Dacă luăm în calcul și perturbările create de pandemie și criza economică, retailerii întâmpină o serie de provocări nemaiîntâlnite până acum. 2023 este anul în care magazinele online trebuie sa construiască având o strategie de ecommerce solidă în spate. Despre aceste provocări, trenduri și soluții, pe care noi, la Innobyte, le abordăm alături de partenerii noștri de la VTEX, vom vorbi în cadrul evenimentului European Digital Commerce”.



Cristi Movilă, VTEX - “European Digital Commerce, găzduit de VTEX și Amazon Web Services, este unul dintre cele mai relevante evenimente de comerț din industrie, având cea mai mare pondere de retaileri din totalul participanților. Pe o piață de ecommerce care se schimbă atât de rapid, în care lipsa sau prezența noilor tehnologii și aplicații în platformele de comerț fac din ce în ce mai mult diferența între stagnare sau succes, a fi prezent la EDC este esențial. În cei cinci ani de când am lansat European Digital Commerce, peste o sută de speakeri au oferit valoare pe scena evenimentului; ediția din 4 mai va fi, fără îndoială, cea mai mare din istoria sa, cu cel mai mare număr de speakeri, paneluri bine structurate, prezentări orientate spre a aduce valoare, dar și un cocktail party excelent pentru networking și descoperit noi oportunități”.



Jens Johansson, Nordic Web Team - “Pe măsură ce comerțul digital continuă să evolueze, am observat o tendință clară către comerțul composable - o abordare strategică care permite companiilor să adune componente tehnologice de cea mai bună calitate, adaptate nevoilor lor specifice, pentru experiențe comerciale optime. Mai mult, verticalele de comerț digital B2B și D2C cresc exploziv. Dacă sunteți interesați să discutăm despre aceste evoluții sau despre orice altceva legat de ecommerce, ne-ar plăcea să ne întâlnim. Să explorăm împreună posibilitățile, la European Digital Commerce!”.

Cătălin Samara, Bringo - “Întotdeauna spun să ai visuri mari, dar să acționezi simplu și eficient. Ne confruntăm cu vremuri dificile în comerț și retail. Totul este despre digitalizare, dar cum să abordăm acest subiect cu atâtea fațete? A cunoaște lucruri este extrem de important; fii la curent! Vino la European Digital Commerce pentru informații, networking și descoperirea de soluții”.

Alex Dobre, Zitec - “Shopping experience este astăzi subiectul principal în ecommerce. Modalitatea prin care clienții ajung la produsele pe care și le doresc are prioritate în fața ofertei în sine. Auzim din ce în ce mai des termeni precum comerț social, comerț conversațional, live shopping, realitate augmentată și virtuală. Toate tendințele din domeniul ecommerce sunt orientate către un singur scop: oferirea unor experiențe de cumpărare interactive și intuitive care să consolideze apropierea clienților faţă de brandul de retail.



Fie că este vorba despre vizualizarea imersivă a produselor, recomandări personalizate sau metode inovatoare pentru efectuarea plăților, comercianții trebuie să identifice cele mai eficiente strategii pentru a se integra în viața de zi cu zi a clienților într-un mod autentic, pentru a comunica conform nevoilor lor, cu produse de interes, în mediile preferate de ei, exact la momentul oportun.



Clienții definesc mare parte din activitățile retailerilor, iar valorificarea unei platforme de ecommerce care să ofere o paletă extinsă de capabilități tehnice răspunde atât nevoilor comercianților, cât și ale clienților - mai întâi prin colectarea de date despre utilizatori și tiparele de consum și ulterior prin optimizarea proceselor operaționale și implementarea soluțiilor inovatoare pentru a fi în pas cu evoluția dinamică a pieței”.

Retailerii au acces gratuit la eveniment, în limita locurilor disponibile.



Fashion, electroIT, DIY, FMCG & Grocery, sunt doar câteva dintre segmentele din comerț pe care le vom acoperi pe 4 mai, în cadrul unui eveniment hibrid, la Marriott Hotel. Pe lângă acestea, evenimentul va reuni și specialiști SEO, PPC, email marketing, dar și experți în platforme de ecommerce.

Pentru a ajuta industria comerțului digital să evolueze în această perioadă provocatoare, managementul companiilor de retail & FMCG are acces gratuit la eveniment. Participanții din online vor putea vizita zonele de Networking și Expo, vor interacționa cu toți ceilalți participanți și vor schimba cărți de vizită virtuale care vor fi primite prin e-mail.

Odată înregistrat, vei avea acces la toate resursele comunității europene de comerț digital, vei găsi arhiva evenimentului după încheierea acestuia, multiple prezentări și studii de caz și vei avea acces la Networking Area până la finalul zilei de 6 mai.

Fiecare interacțiune acceptată va trimite cartea de vizită virtuală a interlocutorului prin e-mail, astfel încât să poți salva contactul.

Detaliile complete despre EDC SUMMIT, eveniment găzduit de VTEX și AWS Web Services, powered by Innobyte și sponsorizat de Innoship, MailUp, Zitec, Nordic Web Team, Altex, Iviteb, sunt disponibile online pe site-ul: IC Events.

Despre VTEX

VTEX (NYSE:VTEX) este platforma enterprise de comerț digital cu ajutorul căreia brandurile și retailerii își gestionează toate operațiunile de comerț la nivel global. VTEX accelerează creșterea afacerilor clienților săi cu o soluție completă de Comerț, Marketplace și OMS. Suntem alături de companiile din toată lumea și le sprijinim în procesul lor de dezvoltare, gestionare și livrare a unor experiențe native și avansate de comerț B2B, B2C și de marketplace, cu un time-to-market rapid.

În calitate de lider în domeniul platformelor de comerț digital, VTEX se bucură de încrederea a peste 2600 de clienți, printre care AbInbev, Carrefour, Colgate, Motorola și Whirlpool, având peste 3400 de magazine online active în 38 de țări (date pentru anul fiscal care s-a încheiat la 31 decembrie 2022). Pentru informații suplimentare, vizitați www.vtex.com.

