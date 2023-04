Retailerul de electro-IT Altex a pregătit o nouă campanie de reduceri, Black Friday de Primăvară . În perioada 27 aprilie – 3 mai, compania precizează că cei care cumpără de la Altex și Media Galaxy au parte de discounturi de până la 40% la numeroase produse care pot fi achiziționate din rețeaua națională de magazine, online pe altex.ro și mediagalaxy.ro sau din aplicația Altex. În plus, doar pentru clienții din aplicația Altex campania începe la ora 07:00 dimineața, cu două ore mai devreme față de restul canalelor.

Altex promite prețuri cu până la 40% mai mici la produsele din gama de băuturi și cafea, dar și la produsele din gama de mobilier, sanitare și bricolaj. De asemenea, articolele din gama de entertainment & gaming au reduceri de până la 33%. Telefoanele, tabeletele și smartwatch-urile vor avea reduceri de până la 30%, conform companiei, la fel ca produsele din gama de electrocasnice mari și produse de climatizare, dar și cele din gama de electrocasnice mici și veselă.



Reduceri de până la 30% ar urma să aibă și produsele din gama de anvelope și electronică auto.

Black Friday 2023 la Altex și Mediagalaxy

La achiziționarea produselor din gama de TV, audio-video și foto, dar și a produselor din gama de laptopuri, PC, monitoare și imprimante, Altex promite reduceri de până la 25%. De asemenea, în perioada campaniei de Black Friday de Primăvară, produsele din gama vehicolelor electrice și sport beneficiază de reduceri de până la 20%, iar articolele de copii beneficiază de discouturi de până la 15%, conform precizărilor făcute de companie.



„Magazinele Altex și Media Galaxy din toată țara au pregătit stocuri suficiente pentru toți clienții, iar personalul este pregătit să ofere consultanță de specialitate clienților care au nevoie de informații suplimentare sau care își doresc să testeze produsele, înainte de achiziție. În plus, cei care doresc să achiziționeze produsele voluminoase, Altex pune la dispoziție serviciul de livrare cu doi curieri. Tot ȋn magazine, clienții pot avea servicii de finanțare pe loc, la orice produs, cu rate fixe și dobândă promoțională începând de la 1% pe lună, asigurate de Credex, dar și de 36 rate fără dobândă prin cardurile de credit emise de băncile partenere”, adaugă reprezentanții companiei.



Divizia Altex Travel se alătură campaniei și oferă clienților reduceri la pachetele de călătorie. În primele trei zile ale campaniei de Black Friday de Primăvară, Altex Travel oferă clienților o ofertă exclusivă de vacanță: Sejur de 7 nopți, All Inclusive, în Hurghada, Egipt, cu zbor charter din București, Sibiu, Iași și Cluj Napoca, un bagaj de cală și un bagaj de mână inclus, taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistenta turistică la destinație, tarif incepand de la 569 euro/persoană.



De asemenea, clienții pot opta și pentru un sejur de 7 nopți, All Inclusive, în Antalya, Turcia, cu zbor charter din București, un bagaj de cală și un bagaj de mână inclus, taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistență turistică la destinație, tarif începând de la 389 euro/persoană.



În oferta Altex Travel, compania precizează că vor fi reduceri și la pachetele de vacanță din destinațiile preferate precum: Grecia, Spania, Tunisia, Thailanda, Zanzibar, Dubai, Bulgaria, dar și România.



Black Friday de Primăvară începe joi, 27 aprilie 2023, la ora 07.00, în aplicația Altex, și de la ora 09.00 online, pe altex.ro și mediagalaxy.ro, dar și în rețeaua națională de magazine Altex & Media Galaxy. Campania de Black Friday de Primăvară se încheie pe data de 3 mai 2023, la ora 23.59.

Sursa foto: Altex