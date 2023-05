Telerenta a dezvoltat tehnologia proprie ce permite utilizatorilor individuali să închirieze echipamente electronice (pentru început, televizoare) sub formă de abonament, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 24 de luni.



Utilizatorii pot alege dintre produsele listate în platformă și le pot înlocui cu altele cu specificații superioare, oricând, pe durata contractului.



Compania se prezintă ca fiind o soluție alternativă la achiziția de echipamente electronice cu plata integrală pe loc sau în rate și se adresează tuturor celor interesați de tehnologie, dar care nu au posibilitatea de a o accesa și celor interesați să testeze și să utilizeze cele mai noi echipamente electronice. În prezent, utilizatorii pot alege din peste 60 de modele TV noi, aflate în garanție, din gamele curente și cu mare căutare în piață, cu diagonale de până la 215 cm, de la 5 producători de top: LG, Philips, Samsung, Sony și TCL.



„Am identificat, doar în România, o piață de aproximativ 500.000 de persoane interesate să închirieze echipamente electronice. Cu Telerenta, oricine poate închiria un televizor în câteva minute, chiar și de pe telefonul mobil. Mai mult decât atât, în scurt timp urmează să inauguram un nou serviciu logistic pentru clienții noștri, pe care l-am denumit intern < >. Pentru clienți, Telerenta vine la pachet cu serviciile de înlocuire rapidă în caz de defecțiune și acoperire în proporție de 80% a costului, în cazul unei daune accidentale”, spune Mădălin Ilie, CEO Telerenta.



Telerenta va introduce noi categorii de produse electronice și IT în portofoliu în a doua parte a anului, alături de servicii post-vânzare. De asemenea Telerenta vizează, în viitorul apropiat, și extinderea pe piețe externe, preponderent din UE.

Închiriere televizoare: Cum funcționează Telerenta

Utilizatorii aleg din produsele listate în site pe cele pe care doresc să le închirieze și le adaugă în coș. Ulterior, selectează perioada de închiriere a acestora, după care plasează comanda și efectuează plata pentru prima lună de închiriere.



Urmează identificarea clienților la distanță și semnarea electronică a contractului. Identificarea de tip eKYC (Electronic Know Your Customer) este un proces complet automatizat, oferit de Qoobiss România, companie europeană în domeniul soluțiilor de verificare digitală a identității. Totul se realizează online, în câteva minute, iar produsele vor fi livrate rapid, prin curier.



În etapa de folosire a produselor, plățile se vor face automat, în fiecare lună. Costurile de închiriere pornesc de la 49.99 de lei/lună, pentru un contract flexibil pe 24 de luni.



La finalul perioadei de închiriere, utilizatorul va avea opțiunea de prelungire a contractului sau de returnare a produselor. Oricând pe durata contractului, utilizatorul are posibilitatea de a înlocui produsele închiriate cu altele cu specificații superioare.



În prezent, serviciul oferit de Telerenta are acoperire națională, produsele închiriate putând fi livrate oriunde în România.