Cum construiești o afacere online cu produse pentru copii și cum o extinzi internațional: povestea EMPRIA

EMPRIA este un magazin online românesc, specializat în vânzarea de produse pentru copii. Mulți părinți îl știu după denumirea Buy4Baby, numele cu care a plecat la drum în lumea e-commerce-ului, rebrandingul fiind realizat la începutul anului 2023. Despre cum a luat naștere această afacere, extinderea vânzărilor la nivel internațional și planurile de dezvoltare, am aflat în cadrul unui interviu acordat de către Tudor Ciumara, cofondator EMPRIA, proiectului ecomTEAM Stories, realizat de wall-street.ro.

„În bună măsură, totul a fost o întâmplare, dar o întâmplare cultivată”, descrie Tudor Ciumara lansarea businessului online cu produse pentru copii. Acesta căuta împreună cu soția, Ioana Ciumara, idei de afaceri și la un moment dat a apărut această oportunitate.

”Având un copil mic la acel moment, care tocmai începuse să meargă prin casă și să se lovească de toate cele, am căutat niște soluții de prevenire a accidentărilor grave. Am cumpărat unele produse din străinătate, care, nu numai că au fost utile, dar au fost apreciate și de diferite persoane care ne-au vizitat, care și-ar fi dorit astfel de produse pentru proprii copii. Acesta a fost un prim moment care a aprins un beculeț. Dar ideea de comerț online încă nu ne apăruse”, povestește Tudor Ciumara în cadrul interviului acordat ecomTEAM, proiect realizat de wall-street.ro.



Descriere foto: Tudor și Ioana Ciumara. Sursa: Empria.



În iulie 2018, o reclamă în care eMAG își promova marketplaceul l-a făcut să își deschidă un cont de Seller.

„Lucrurile au mers destul de repede, am fost ajutați de un consultant să setăm contul și să adăugăm câteva produse. Dar am făcut totul mai mult în joacă. Surpriza a fost peste vreo 2 săptămâni, când a venit o primă comandă. După câteva astfel de comenzi am luat decizia să încercăm să facem și un magazin online. După ce am selectat platforma potrivită – cu care lucrăm foarte bine și acum – am dat drumul magazinului online în octombrie 2018”, își amintește Tudor Ciumara.

„La început nu știam absolut nimic despre comerțul online”



Tudor descrie începuturile ca fiind vremuri în care nu știa absolut nimic despre comerțul online, ceea ce l-a făcut să se arunce într-o curbă de învățare „foarte abruptă”. Povestește că a fost nevoie să tragă foarte tare pentru a compensa această provocare.

„Nu știam ce este un marketplace, ce este o platformă, ce este o integrare, ce este SEO, ce e Google Analytics... nimic, nimic (...) A fost o provocare să depășim acest deficit de cunoștințe, mai ales într-o perioadă în care aveam doi copii foarte mici, joburi full-time și încă o afacere distinctă”, adaugă Tudor.

Cel mai important lucru pentru el și soția sa a fost reprezentat de parteneriatul solid, în care cei doi și-au completat bine aptitudinile.

„Sunt destul de sigur că Ioana nici nu ar fi început magazinul fără mine iar eu, dacă l-aș fi făcut singur aș fi dat faliment după primele luni. Echipa este, deci, elementul esențial pentru noi. Al doilea lucru foarte important pentru noi a fost faptul că am făcut treaba cu seriozitate. Deși glumim, nu facem lucrurile în glumă și cred că asta ne-a ajutat mult”, adaugă Ciumara.



În plus, cei doi consideră că a fost important să înțeleagă că e-commerce-ul nu este un domeniu în care să faci afaceri izolat de ceilalți, ci integrat într-un ecosistem.

„Suntem întrebați uneori câți angajați avem. Răspunsul este că avem puțini angajați, dar mulți colegi, pentru că dincolo de colegii care sunt angajați în firma noastră avem colegi la agenția de marketing cu care lucrăm, la platforma prin intermediul căreia avem magazinul, la platforma de vânzări, care ne integrează magazinul cu markeplace-urile, la fulfiller, la curieri și agregatorul de curieri și la mulți alți parteneri. Noi progresăm doar dacă progresează și ei, și invers. Cred că e foarte important de înțeles acest aspect.”, consideră Tudor Ciumara.

Clienții EMPRIA sunt în principal părinți cu copii mici. Cea mai mare parte a comenzilor este din marile centre urbane sau din sateliții rurali ai acestora, dar nu lipsesc nici clienții din restul zonelor rurale.

Partea logistică a businessului



Din punct de vedere logistic, la începutul afacerii online s-au bazat pe propria locuință, apoi au închiriat un apartament la parterul unui bloc, unde depozitau produsele și procesau comenzile.

A urmat închirierea unui fost spațiu comercial și a unui spațiu de depozitare într-o hală. Acum, EMPRIA se află în etapa în care are un sediu ce include și birourile, zona de ambalare și un depozit intermediar, totul cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, plus spațiul amintit mai sus din hală de aproximativ 100 de metri pătrați.

„În ultima vreme ne bazăm din ce în ce mai mult pe servicii de fulfilment, atât pentru comenzile din site cât și cele din marketplace, așa că nu am mai extins spațiul de depozitare. Am ajuns la concluzia că este mai bine să ne concentrăm pe excelență în vânzări decât pe excelență logistică. De aceea și în perioada următoare intenția este să ne dezvoltăm mai mult prin fulfillment și să profităm cât mai mult de ce ne pot oferi partenerii cu care lucrăm. Nu vrem să pierdem de tot contactul fizic cu produsele, dar vrem să îl limităm la nivelul la care este acum”, explică Tudor Ciumara.

Businessul importă direct din China și Turcia și are și furnizori locali care importă, la rândul lor, din Turcia și Australia.

”Suntem în curs de extindere a gamei de produse, așa că această listă de țări se va extinde destul de mult în perioada următoare”, precizează Tudor Ciumara.



Cum vede Empria anul 2023

Tudor povestește că anul 2023 l-au început precauți și speră să-l termine optimiști. În primele luni, echipa s-a concentrat pe procesul de rebranding, trecerea de la Buy4Baby la EMPRIA.

„Și pe noi ne-a dat peste cap războiul din Ucraina și suita de efecte care l-au urmat. Am avut o mulțime de provocări neprevăzute, dar am reușit să terminăm anul trecut cu o creștere a cifrei de afaceri de peste 35%. Anul 2023 a început destul de slab, din ce știu aceasta este o situație generală în piață, dar folosim această perioadă pentru a pregăti o creștere substanțială. Aș fi destul de surprins daca nu vom reuși să avem și în acest an o creștere cel puțin similară cu cea de anul trecut. Poate părea un optimism exagerat, dar eu mizez pe creștere și plantăm încontinuu semințe care să aducă această creștere.”, povestește Tudor Ciumara.

În ceea ce privește vânzarea în alte țări, primele astfel de tranzacții au fost realizate în 2021, prin intermediul eMAG Ungaria, ca în 2022 business-ul să intre și pe piața din Bulgaria, tot prin intermediul eMAG.

„Anul acesta vrem să îmbunătățim modul în care vindem pe aceste canale în cele două țări. În plus, luăm destul de în serios să începem să vindem și în Republica Moldova”, precizează Tudor Ciumara.

Sursa foto: Empria

