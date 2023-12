*Interviul face parte din proiectul ecomTEAM Stories, susținut de Banca Transilvania, un proiect menit să spună poveștile din spatele magazinelor online românești.





”Povestea a început în 2015 când am devenit părinți și am au observat o lipsă de varietate a produselor pentru băieței. Am luat în calcul să pornim la drum cu un business în această direcție, dar nu am fost foarte hotărâți. În 2018, când a apărut al doilea băiețel am dat startul Drool.ro. Am început cu produse pe zona de îmbrăcăminte unde simțeam cel mai mult lipsa”, explică Călin Andrei, manager și co-fondator Drool.ro.

Primele comenzi ale magazinului au fost intermediate prin marketplace-ul eMag. În prezent, Drool.ro vinde atât pe cont propriu, cât și prin intermediul eMag în România, Ungaria și Bulgaria.

Este esențial ca un magazin online să aibă un check-out rapid și facil și o interfață prietenoasă. De asemenea, livrarea rapidă și suportul tehnic sunt alte aspecte importante pentru clienți Călin Andrei, co-fondator Drool.ro

Înainte de startul pandemiei, Drool.ro vindea doar ocazional. Totuși, începând cu februarie-martie 2020, afacerile magazinului au crescut de 5 ori iar ulterior acestea s-au dublat de la lună la lună. Mai exact, de la afaceri de aproape 100.000 lei și o pierdere netă de 57.000 lei în 2019, Drool.ro a încheiat anul trecut cu afaceri de 4,4 mil. lei și un rezultat net pozitiv de 0,87 mil. lei.

Drool.ro reprezintă 7 branduri în România și acoperă tot ce este nevoie pentru un părinte: de la îmbrăcăminte și jucării, la sisteme de siguranță.

”Din punct de vedere al vânzărilor, primul nostru produs vedetă a fost Olița Drool - o oliță de călătorii care a ajuns și subiect de dezbatere pe anumite grupuri de mămici. Acum, produsul nostru vedetă este centura anti-colici cu sâmburi de cireșe de la BabyJem – un brand pe care noi îl reprezentăm în România”, menționează Călin Andrei.

Magazin fizic Drool.ro și viitoare planuri de extindere

Creșterea puternică din ultimii ani l-a făcut pe fondatorul companiei să ia serios în calcul posibilitatea unei expansiuni a ariei de vânzări, dar și lansarea primelor magazine fizice.

Sperăm ca până la începutul anului 2024 să deschidem un magazin fizic în București. Ulterior vrem să ne extindem și să ajungem și în alte orașe mari din țară Călin Andrei, co-fondator Drool.ro

Potrivit acestuia, în următorii ani Drool.ro ar putea să se extindă și către diaspora, însă această expansiune este ceva mai complicată din cauza aspectelor ce țin de logistică.