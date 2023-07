Se spune că data is the new gold. Cu alte cuvinte astăzi, în această eră ultra digitală în care trăim, datele reprezintă unul dintre cele mai prețioase active ale unei afaceri, iar colectarea și utilizarea corectă a datelor de la consumatori înseamnă o mai bună înțelegere a nevoilor și preferințelor clienților, permițând astfel dezvoltarea de strategii de marketing mai eficiente și mai personalizate. Drumul spre o bază de date care să respecte toate prevederile GDPR dar și să fie utilă unui brand poate părea întortocheat, dar cu instrumentele potrivite, se parcurge mai repede și mai ușor decât v-ați putea imagina.