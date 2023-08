eMAG lansează primul shop-in-shop destinat produselor dermato-cosmetice. Sub umbrela eMAG Dermato Shop , clienții pot identifica o gamă de peste 3.000 de produse pentru întreaga familie de la companii internaționale și locale de top din industria cosmetică și de beauty, precum L’Oreal, care aduce brandurile Vichy, La Roche Posay și Cerave, Pierre Fabre, cu brandurile Avene, Ducray, Klorane și A-Derma sau Naos Skin Care cu Bioderma și Institut Esthederm, dar și companii românești precum Ivatherm.

Peste un milion de români cumpără anual produse cosmetice de la eMAG, dintre care 30% revin lunar, iar lansarea noului spațiu de shopping vine ca răspuns la creșterea interesului consumatorilor pentru produsele multifuncționale care pot fi folosite de întreaga familie.



Totodată, potrivit firmei de cercetare de piață Cegedim, în prima jumătate a acestui an, piața produselor dermato-cosmetice a crescut cu peste 32% din punctul de vedere al vânzărilor, iar din punctul de vedere al volumelor cu 20%.

„Consumatorii se arată tot mai preocupați de sănătate și îngrijire personală și au devenit tot mai informați cu privire la caracteristicile produselor dermato-cosmetice de calitate. Am observat astfel o creștere a interesului pentru produsele aflate la intersecția dintre frumusețe și sănătate, care pot fi folosite de întreaga familie(...) Am simplificat astfel căutarea și am extins, în același timp, oferta la peste 3.000 de produse cu aportul unor branduri de top din industrie, dar și cu sprijinul partenerilor noștri din Marketplace,” a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România.

