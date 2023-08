În 5 ani, compania a ajuns la o cifră de afaceri de 5 milioane de euro și un portofoliu de clienți variat care cuprinde atât companii mari cum ar fi Orange, Flanco, Bringo, cât și antreprenori locali, ca Blindspot (TPS engage) și Murmur.



Câteva dintre zecile de arii de expertiză pe care le acoperă Data Revolt sunt reprezentate de telco, e-commerce, retail, health/farma, fashion, beauty, finance, start-up sau app. În ceea ce privește echipa agenției, membrii acesteia sunt atât în România, cât și în alte țări. Iar în ultimul an Data Revolt a deschis un sediu în Brașov, iar pentru ultimul trimestru din 2023 vizează inaugurarea unui sediu în Iași.



„În urmă cu 5 ani, am identificat această nevoie în piață și am pornit la drum. Suntem acum în punctul în care facem un bilanț parțial și ne bucură că am pus umărul la creșterea maturității digitale a clienților noștri și am introdus conceptul de data marketing în procesele a numeroase companii. Totodată, în relația cu clienții noștri am arătat că suntem mai mult decât o simplă agenție – suntem, mai degrabă, un membru al echipei și un partener care poate ajuta la creșterea durabilă a business-ului.



Data Revolt s-a poziționat încă de la început ca o agenție hybrid, la intersecția dintre publicitate digitală, tech și business development. A fost o noutate pentru piața românească de la acel moment și continuă să fie în anumite aspecte. Suntem însă aici să demonstrăm că se poate”, a declarat Cosmin Nastasă, co-fondator Data Revolt.



„Vorbim în prezent de dezvoltarea AI și a unui set nou, complex, de instrumente. Ce pot spune însă, având și experiența acestor 5 ani de Data Revolt, e că cea mai mare provocare vine tot din partea umană și nu artificială. Provocarea e aplicarea acestei tehnologii în lumea reală, în condiții de costuri și resurse de timp limitate.



Suntem însă aici pentru a ne susține partenerii și pentru a folosi la maximum în sprijinirea business-urilor uneltele care sunt disponibile la un moment dat. În cei 5 ani de activitate am demonstrat că valoarea adăugată pe care o furnizăm e consolidată pe capacitatea de a livra soluții în context, pe abilitatea de a concepe un plan de creștere și de a îl pune în practică, pe inovație, dar și abilitățile tehnologice și parteneriatul pe care îl construim cu un client”, a declarat Bogdan Zaharia, co-fondator Data Revolt.



Bogdan Zaharia este unul dintre speakerii evenimentului ecomTEAM 2023, dedicat comerțului online și organizat pe 21 și 22 septembrie.

Formarea următorilor specialiști și estimări pentru 2024

Data Revolt consideră că piața de digital marketing este în continuă expansiune, iar până în 2024 estimează o creștere a cifrei de afaceri de 20%, până la 6 milioane de euro. În plan local, agenția consideră că urmează o perioadă în care companiile mici și medii vor investi tot mai mult în soluții data driven.



În pregătirea acestor transformări din piață, Data Revolt va continua campania de recrutare de noi profesioniști care să se alăture echipei în special în sectoare hiperspecializate, cum ar fi Analytics, și vizează totodată formarea de noi specialiști. Pregătește lansarea, în acest sens, a DRA Academy, dar și proiecte de internship destinate studenților.



Data Revolt oferă servicii premium integrate care includ Performance Marketing, Programmatic, Analytics, SEO, Content Marketing, Marketing automation, e-commerce, mar-tech, UX/UI design și consultanță.



Fiecare dintre aceste departamente utilizează instrumente specifice pentru colectarea și analiza datelor. Totodată, focusul agenției pe utilizarea datelor în procesul de marketing a determinat agenția să dezvolte, prin intermediul departamentului de programare, instrumente proprii de tip mar-tech pentru colectarea și analiza de date.