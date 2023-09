Sursa foto: Dualstore.ro

DualStore.ro listează stații de încărcare, panouri solare portabile și accesorii pentru acestea, de la 5 producători, începând din luna martie a acestui an. Categoria generează deja circa 5% din vânzările totale ale magazinului online.Până la finalul anului viitor, DualStore.ro estimează o creștere cu aproximativ 30% a vânzărilor de stații electrice și panouri solare portabile.„Vânzările de stații electrice și panouri portabile vor înregistra o creștere accelerată în anii următori, datorită faptului că oferă o alimentare continuă cu energie electrică și nu doar o sursă de curent constantă în cazul unei întreruperi. Pe DualStore.ro vânzările au crescut de la o lună la alta și ne așteptăm la un vârf în ultimele două luni din an, una dintre cele mai bune perioade din an pentru retailul online. Produsele din noua categorie sunt folosite preponderent de către utilizatorii care au case de vacanță și în campingurile unde energia electrică de la rețea nu poate fi accesată, pentru alimentarea electrocasnicelor mari și a utilajelor electrice”, spune Ioana Szentlaszloi(foto mai jos), cofondator DualStore.ro.Bateriile de capacitate 2000Wh sunt cele mai bine vândute produse din categorie, datorită raportului preț/ calitate/ specificații.Cele mai multe dintre produsele din această categorie, comercializate pe DualStore.ro, sunt ale brandului Oukitel, care oferă modele de stații electrice cu capacități între 500Wh și 16,384Kw (care oferă posibilitatea de alimentare la 220v a mașinii de spălat, a cuptorului microunde, laptopului, frigiderului, iluminat corespunzător, încărcare de la priză de 220V, priza auto etc.) și panouri solare de 200W și 400Wh.Flagship-urile categoriei sunt stațiile portabile de încărcare electrică Oukitel P2001E (listată la prețul de 5.299 lei) și Oukitel Abearl P5000E (13.499 lei), datorită capacității mari oferite care facilitează posibilitatea de alimentare simultană a electrocasnicelor mari (precum mașină de spălat rufe, frigider etc.). Oukitel Abearl P5000E se evidențiază și datorită capacităților de încărcare rapidă și încărcare solară.