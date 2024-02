Dezvoltatorul raportează cel mai complex portofoliu de clienți de până acum, un mix de chiriași din domenii precum retail, logistică & distribuție, pharma, producție și altele. Aproximativ 40% din spațiile închiriate sunt ocupate de mari retaileri și companii din domeniul FMCG, 40% de companii de logistică și distribuție, iar restul de 20% sunt închiriate de companii din domenii precum producție, IT și pharma.Din totalul închirierilor raportate în anul 2023, peste 150.000 mp reprezintă tranzacții din parteneriate de lungă durată, iar 20.000 mp din parteneriate pe termen scurt. Dintre parteneriatele pe termen lung, 77% din suprafață o reprezintă prelungiri ale contractelor existente, 25% extinderi ale spațiului închiriat în cadrul parcului, iar 5% reprezintă chiriași noi.Cristina Pop, Head of Asset Management P3 Romania, subliniază performanța companiei în contextul actual al sectorului industrial:„Atragerea unui nou sector în portofoliul de chiriași, în domeniul producției ușoare, subliniază capacitatea electrică de 50 MW de care dispune parcul, ceea ce constituie un avantaj distinct”, precizează Cristina Pop(foto), Head of Asset Management P3 Romania.Dezvoltatorul evidențiază un interes pronunțat al clienților pentru clădiri prietenoase cu mediul și opțiuni de energie verde.Toate clădirile parcului sunt certificate BREEAM “Very Good”, P3 Bucharest A1 fiind singurul parc industrial instituțional din țară cu smart metering pe partea electrică. Toate spațiile beneficiază de soluții de iluminat cu tehnologie LED 100%. Totodată, parcul dispune de instalații de încălzire separate pentru zonele de birouri și depozitare, pentru o gestionare mai eficientă a consumului de energie.În plus, terminalul feroviar din cadrul parcului, stația CFR pentru călători, prizele pentru încărcarea mașinilor electrice, atât autoturisme mici, cât și tiruri, stația de înaltă tensiune de 50 MW și sistemele de smart metering furnizează parcului o infrastructură flexibilă și adaptată pentru o gamă variată de activități industriale, logistice și comerciale.