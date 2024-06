Astfel, nu mai puțin de 11.333 de membri ai partidului au votat în acest tur, din 25.607 cu drept de vot care au primit linkul pentru vot, după cum a arătat purtătorul de cuvânt USR, Ionuț Moșteanu.

Tot acesta a explicat că a fost un vot electronic, iar decriptarea prin serverele providerului pe care USR îl folosește de mult timp a durat "aproximativ o oră și ceva".

Astfel, după cum a arătat Ionuț Moșteanu, în urma decriptării acestor voturi electronice, rezultatul este următorul:

Gabriel Filip - 310 voturi

- 310 voturi Radu Hossu - 1471

- 1471 Cristian Seidler - 1873

- 1873 Elena Lasconi - 7701

Prin urmare, cu un procent de 68,14% din voturi, Elena Lasconi este noul președinte al USR.

"Am emoții. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată prin vot, de astăzi începe reconstrucția USR-ului și tot de astăzi vom lucra mai uniți și mai determinați ca niciodată, pentru că în joc este pierderea democrației dn România", a arătat și Elena Lasconi în cuvântul de introducere.

Lasconi a mai spus că va construi în USR, la fel cum a făcut la Câmpulung, "punţi între oameni, între generaţii".

"Asta o să fac şi în USR şi o spun cu mare încredere. Aşa cum e într-un oraş, când câştigi primăria cu majoritate, reprezinţi, după alegeri, fiecare cetăţean al acelui oraş, aşa o să fac şi în USR. Suntem o echipă, iar eu toată viaţa am lucrat în echipă", a mai spus Elena Lasconi.

USR a ajuns în această situație ca urmare a scorului foarte slab obținut la votul politic de la alegerile din 9 iunie, moment în care Cătălin Drulă s-a retras de la șefia partidului.

De asemenea, Elena Lasconi, a anunţat că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an, menţionând că dacă va ajunge în turul al doilea va câştiga scrutinul pentru funcţia supremă în stat.

"Da, o să-mi depun candidatura, pentru că sâmbătă o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai mulţi candidaţi care îşi doresc să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat. Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă", a spus Lasconi, după anunţarea rezultatelor alegerilor interne din USR.



Întrebată dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la funcţia supremă în stat, Lasconi a spus: "Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", a mai spus Elena Lasconi.

Sursa foto: Shutterstock / LCV