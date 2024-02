"E o treabă wow când te votează cineva cu 70%" (ref. la momentul alegerii lui Cătălin Drulă drept președinte USR în 10 iulie 2022, n.r.), "dar asta poate să-ți ia și mințile și să crezi că ceea ce crezi tu este adevărul absolut", a explicat Elena Lasconi pentru wall-street.ro.

Mai mult, aceasta afirmă faptul că un lider nu spune niciodată despre el că este lider.

Prin urmare, subliniază primarul orașului Câmpulung Muscel, definiția unui lider ar fi aceea că este urmat de oameni pentru că știe să asculte, pentru că știe să-i scoată în față pe cei mai buni, dar și pentru că știe să lucreze în echipă.

Totodată, aceasta adaugă faptul că alegerile europarlamentare vor spune dacă conducerea USR a avut sau nu dreptate în ceea ce face acum, cât despre scorul efectiv la respectivele alegeri, ea crede că aceștia ar trebui să și-l asume, lucru pe care l-a spus și la Comitetul Politic: dacă vor avea un scor sub 20% la europarlamentare, să-și dea demisia nu doar Drulă, ci întreg Biroul Național, cu alte cuvinte conducerea USR.

Elena Lasconi întărește această afirmație spuncând că dacă ea ar fi președintele partidului și și-ar asuma un scor în fața oamenilor dar nu ar reuși să-l atingă, să ajungă la el, prin toate eforturile sale și prin munca de echipă, atunci și-ar da demisia.

Pe de altă parte, remarcă aceasta, ea nu este legată de funcții, subliniind faptul că ei, personal, nu i-a dat nimeni nicio funcție și că a muncit pentru tot ceea ce a făcut, serie de afirmații pe care o încheie spunând că "altfel apreciezi lucrurile atunci când le faci prin muncă".

În 2019 a fost tot o alianță, dar după alianță - și e foarte important de subliniat asta - s-a făcut o fuziune, iar după asta mulți din PLUS au rămas în USR, deci practic USR-ul este mai puternic. Și un USR mai puternic s-a aliat acum cu PMP și Forța Dreptei, ceea ce înseamnă că scorul ar trebui să fie și mai puternic decât 23%, cât am avut noi în 2019. Tocmai de asta am spus că 20% ar fi un minimum acceptabil.

Mai mult decât atât, explică primarul orașului Câmpulung Muscel, din această alianță au de câștigat PMP și Forța Dreptei.

Concret, ea arată că Eugen Tomac a dorit să fie europarlamentar, iar Ludovic Orban parlamentar, poziții pentru care nu crede că ar fi avut șanse dacă ar fi mers singuri, cu alte cuvinte în afara alianței cu USR.

Pin urmare, afirmă Elena Lasconi, ei sunt cei mai câștigați din treaba asta, din punctul său de vedere.

Totodată, ea explică faptul că nu are nimic împotriva alianțelor, lucru care nu știe dacă s-a înțeles bine atunci când a luat cuvântul la Comitetul Politic, singurul lucru care o deranjează fiind faptul că membrilor USR nu li s-au dat niște documente, pentru ca aceștia să vadă ce înseamnă, concret, această alăturare de forțe cu Forța Dreptei și PMP, dacă au niște estimări privind un potențial scor, ce-ar însemna asta la alegeri etc.

De asemenea, primarul orașului Câmpulung Muscel spune că știe foarte clar că o conducere nu este votată pe viață și tocmai din acest motiv ea continuă să muncească în USR, cu atât mai mult cu cât crede în valorile USR-ului.

Mai mult, Elena Lasconi subliniază faptul că ea nu a intrat în USR "nici pentru că e frumos și deștept Barna, sau Drulă", motiv pentru care nu o să-și facă bagajele, deși este absolut sigură că mulți și-ar dori treaba asta.

Aceasta s-a referit și la așa-numitul "scandal cu nicușoriștii" (ref. la momentul plecării lui Nicușor Dan din partid, n.r.), subliniind apăsat faptul că pe ea nu o cheamă nici Nicușor Dan, nici Dacian Cioloș, ci se numește Elena Lasconi și tot ce a făcut în viață a fost prin muncă.

După scandalul cu nicușoriștii, am avut un scor la europarlamentare peste așteptări, dar se uită faptul că a fost contextul Dragnea atunci și practic a fost pus tot scandalul ăla într-un fel de umbră de toate nenoricirile pe care le-a făcut Dragnea. Ei, și ce și-au zis atunci, probabil: a, am avut scandalul cu nicușoriștii și, uite, am făcut o treabă wow. Bun. După care, vine Dacian Cioloș, este votat președinte. Ok. După trei luni, pleacă omul, își dă demisia. Și ce s-a întâmplat? Noi am mers înainte, ne-am văzut de treabă, ce putea să se întâmple? Cu mine nu este cazul, pentru că eu voi rămâne aici și voi lupta până la ultima picătură, pentru valorile noastre, nu împotriva cuiva.

