E-commerce-ul s-a bucurat anul trecut de o creștere mai accelerată decât cea cu care ne obișnuise să evolueze de la an la an, câștigând atât noi comercianți cât și consumatori dornici să facă achiziții prin intermediul acestui canal. Dacă ai un magazin online și vrei să profiți de această creștere a industriei, unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le pui la punct este strategia de digital marketing. Venim în sprijinul tău cu webinarii gratuite și un panel în care poți afla tot ce te interesează în legătură cu modul în care trebuie să arate această strategie.

Zona de digital marketing evoluează accelerat, noile tendințe și modul în care îți stabilești strategiile se schimbă rapid, iar dacă îți dorești ca rata ta de conversie să fie una cât mai mare, trebuie să fii atent la toate aceste schimbări pentru că doar în acest mod vei ști cum și unde să comunici cu publicul. Cum construiești o experiență omnichannel unitară? Care sunt platformele de pe care nu ai voie să lipsești, cum ar trebui să arate campaniile de pe Facebook, Google sau Pinterest în 2021 și cum te pot ajuta tehnologii precum machine learning să îți sporești vizibilitatea? Răspunsurile acestea ți le dau specialiștii în digital marketing pe care i-am adus la aceeași masă în cadrul ecomTEAM 2021.

Pentru a avea acces la webinariile destinate zonei de digital marketing și la panelul în care vor participa specialiști din industrie, nu trebuie decât să te înscrii gratuit AICI la evenimentul ecomTEAM, a cărui ediție din acest an are loc pe 21 și 22 aprilie.

Panelul ”The digital marketing trends you cannot ignore in 2021” are loc de la ora 12:00 pe 21 aprilie și îi are ca speakeri pe:

Eugen Predescu - Chief Canopyst

Robert Trandafir - Manager & Co-founder Gun Media

Sorin Draghici - Managing Partner & New Business Development DWF

Alin Vlad - Chief Marketing Officer Otter.ro.

Webinariile la care vei avea acces gratuit odată ce te-ai înscris la eveniment sunt:

Problem Solving, susținut de Valentin Radu - CEO & Founder Omniconvert

Facebook Ads for eCommerce; What”s new in 2021 and the impact on campaigns - susținut de Anca Toma, Head of Digital Strategy MTH Digital

SEO for product pages in an online store - susținut de Mihai Vînatoru, Head of SEO & Managing Partner DWF

PPC Retail in Romania agter one year of COVID-19. What”s next? - susținut de Mădălina Stănescu, Founder Optimized

Performance & Quality and their effect on online business Growth - susținut de Oana Antohe - eMAG Marketplace.

