Macromex finalizează în această perioadă dezvoltarea a două marketplace-uri care se vor adresa afacerilor. Procesul a fost unul care a scos organizația din ”zona de confort”, respectiv activitatea offline, pe care o stăpâneau bine, și i-a împins să ia și decizii ”dramatice”

”Inițial, când am decis să intrăm în online, am alocat sarcini în echipele pe care le avem. Am identificat colegii cu capabilități în zona asta și am încercat să facem un fel cross-functional team. Am constat destul de târziu că nu funcționează și am făcut un lucru dramatic, am creat o companie separată”, povestește Albert Davidoglu în cadrul conferinței European Digital Commerce, powered by VTEX, pe care o puteți urmări pe link-ul de mai jos.

Compania care se ocupă de online a fost separată de ”compania mamă”, decizie pe care Davidoglu o vede ca fiind câștigătoare.

”Fără această decizie de a rupe noua echipă de organizația mamă nu am fi reușit pentru că atunci când intri în online totul este diferit, tot ceea ce construiești acolo diferă de un business offline. Trebuie să gândești ca un start-up”, a adăugat Davidoglu.