European Digital Commerce, powered by VTEX, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate transformării digitale a retailului din regiune, te invită pe 5 mai să fii parte a unei audiențe formate din sute de specialiști. Participarea poate fi atât online, cât și offline, iar mai multe detalii privind înscrierea gratuită pentru fiecare dintre aceste două opțiuni găsești în acest material și pe platforma IC Events AICI. . De asemenea, am vorbit cu 4 dintre experții cu care te vei întâlni și la eveniment și am făcut un scurt teaser legat de principalele teme ce vor fi dezbătute.