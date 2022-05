Ca urmare a acestei probleme identificate, WebMagnat în parteneriat cu Iceberg Plus vine cu o soluție care-și propune să inoveze industria, anume SmartBusiness - platforma inovativă de automatizare pe bază de informații comportamentale a proceselor de business. SmartBusiness este o platforma inovativă de automatizare pe bază de informații comportamentale a proceselor de business bazată pe un motor de recomandare care are ca fundament inteligența artificială și urmărește comportamentul consumatorului în mediul online și/sau offline, iar pe baza acestuia, livrează userului produse personalizate în funcție de preferințele și tiparele sale de cumpărare.



SmartBusiness se adresează atât sectorului IT&C, sectorul de activitate prioritar, conform Strategiei Nationale de Competitivitate 2014 – 2020, prin dezvoltarea tehnologiei, cât și a altor sectoare de activitate, soluția putând fi implementată indiferent de domeniul de activitate al companiilor.



Instrumentul nou creat poate fi implementat în companii, indiferent de verticala de business căreia aparțin, astfel încât să îi ajute în scalarea afacerii prin automatizarea proceselor repetitive (folosind RPA - Robotic Processing Automation), platforma analizând comportamentul individual și cel de grup și este capabil să învețe și să ia decizii referitoare la următoarele informații/etape pe care trebuie să le afișeze utilizatorului în aplicația pe care acesta o folosește.

Este scalabil și ușor multiplicabil, putând fi încorporat în aplicațiile web deja existente (site-uri, magazine online, blog-uri, e-health, e-learning). Este un instrument inteligent de automatizare pe bază de informații comportamentale a proceselor de business (vânzare, operaționale, analitice, eficientizare, raportare), ajutând afacerile să își înțeleagă clienții și/sau angajații, să comunice 1 la 1 cu aceștia într-un mod unic și personalizat.



Astfel, justificarea necesității implementării în cadrul oricărui business a SmartBusiness este bazată pe nevoia pentru capacități de automatizare a proceselor repetitive și de scalare a proceselor de business cu un grad înalt de acuratețe. Schimbarea rapidă și continuă a mediului de business aduce cu sine nevoi noi pentru toate companiile, nevoi generate de provocări comune precum: data quality control, mobile world, smart communication, securitate, managementul riscului, managementul costurilor etc.



Dar totuși, are o utilitate reală și rezultate până în momentul de față SmartBusiness? Absolut. Pe baza studiului de piață realizat, până în prezent au interacționat cu platforma SmartBusiness peste 200 de persoane. Pe baza acestor interacțiuni, următoarele rezultate sunt foarte importante în materie de relevanță și performanța pe care ar putea s-o aducă platforma unui business:

Jucătorii din segmentul e-commerce devin din ce în ce mai conștienți de importanța personalizării și optimizării experienței de navigare a utilizatorilor

Magazinele online românești sunt dispuse să plătească folosirea instrumentelor software în scopul personalizării experienței utilizatorilor, mai ales pe bază de abonament lunar (soluție SaaS);

Rezultatele analizelor confirmă o direcție mondială în vederea protecției vieții private (la nivel de legislație, utilizatori, dar și indirect prin intermediari – browser, jucători dominanți), ceea ce creează o nevoie imperioasă de soluții care să răspundă la două cereri majore pe care SmartBusiness le are în vedere:

Oferirea de soluții personalizate, aplicate exclusiv la nivelul unor companii mai mari (on-premise) exclusiv pe datele lor (first party data) în condiții de securitate sporită;

Realizarea de soluții de tracking complet anonimizate sau pseudonimizate (browser fingerprinting), care pot să ofere o alternativă la soluțiile actuale (cookie-uri). În mod ideal aceste soluții o să fie însoțite – cel puțin pentru clienții mari – și de analize detaliate a modului cum soluțiile tehnice îndeplinesc obligațiile legale din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, în special printr-o analiză de impact a datelor personale care să poată fi pusă la dispoziția clienților spre analiză.

De asemenea, dezvoltarea platformei SmartBusiness îți propune să aducă și anumite rezultate în cercetarea unor noi tehnologi, precum cea de Eye-Tracking. Tehnologia Eye-Tracking poate fi folosită ca un instrument puternic în domenii de interes, precum comportamentul consumatorului, luarea deciziilor, etc. Următorul milestone al SmartBusiness de dezvoltare ține de măsurarea răspunsului emoțional, care va contribui la dezvoltarea unui produs empatic. Totodată au fost identificate o serie de cazuri în care tehnologia dezvoltată generează valoare:

Monitorizarea și îmbunătățirea productivității;

Training/asistență pentru medii high value/high risk (chirurgie, microelectronica, etc);

Sănătate (recuperare neurologică, ADHD, autism, psihoterapie).

Astfel, activitățile de cercetare propuse spre realizate prin SmartBusiness sunt: documentare despre statusul platformelor existente în piață, modele de excelență, dispozitive pentru identificarea utilizatorului, a stării emoționale a acestuia și a vectorului privirii, norme de securitate privind datele personale, modul de colectare de date, modul de integrare a datelor, modul de realizare de modele, componenta de integrare. Până în prezent s-a realizat proiectarea modelului experimental la nivel de date, aplicații și interconectare și s-a început dezvoltarea tehnologică.



Utilizatorii de pana acum ai SmartBusiness au folosit platforma pentru a orchestra o călătorie dedicată clienților pe platformele lor, ajutându-i să-și găsească produsele dorite într-un timp scurt și cu o acuratețe vizibilă.



Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



Proiect dezvoltat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.