Simplify și Strongo sunt două ecosisteme dezvoltate de către compania de logistică și transporturi KLG Europe Logistics în ultimii ani. Carmen Vasilescu, Logistic Director KLG Europe, și Daniel Radu, National Distribution Director KLG Europe, au vorbit în panelul „How to build an intelligent delivery & fulfillment strategy for your shop”, din cadrul evenimentului ecomTEAM 2022, despre preferințele clientilor în materie de livrare și investițiile în dezvoltarea celor două soluții.

Simplify, ecosistemul dezvoltat pentru magazinele online ce pune accent pe partea de e-fulfillment, a fost lansat în urmă cu aproximativ 2 ani.

”Am vrut să ieșim din clasicul e-fulfillment, pregătirea de comenzi, și să mergem către un concept de ecosistem de business. Este important să fii în strânsă legătură cu tot ceea ce înseamnă platformele online, cu curierii, modul de preluare a comenzii, informația vizavi de modul de livrare a comenzii. Noi depășim stadiul de partener logistic și mergem către acest concept de ecosistem de business”, a declarat Carmen Vasilescu, Logistic Director KLG Europe.

Dezvoltarea unui astfel de ecosistem de business are ca principal motor investiția în digitalizare, care le permite să le ofere magazinelor online informații legate de locul în care se află produsul și parcursul acestuia.

”Toate aceste informații sunt extrem de importante pentru magazinele online. Informații precum disponibilitatea produsului sau alinierea stocului de pe platforma proprie cu stocul fizic din depozit”, adaugă Vasilescu.

În ceea ce privește Strongo, serviciul de livrări la domiciliu pentru transporturi agabaritice, Daniel Radu explică faptul că lansarea a avut loc în urmă cu un an și reprezintă nișa dintre transportul cargo și soluția de curierat, deosebirea fiind faptul că distribuția secundară, adică interacțiunea cu clientul se întâmplă tot timpul cu un echipaj cu doi oameni.

”Pentru noi, cele mai importante investiții merg în depozite, oameni și mașini. Odată cu închiderea magazinelor, ca urmare a lockdown-ului, vânzările au explodat în zona de produse agabaritice și am văzut oportunitatea. Inițial, planurile noastre erau să ajungem la o rețea de 20 de hub-uri în trei ani, însă după un an pot spune că le avem deja. Direcția este clară pentru noi și dinamica este extraordinară. Din punct de vedere al investițiilor în digitalizare, cred că este foarte important să fie făcută pe tot lanțul, nu numai în zona de logistică și livrare, cât și în zona de clienți, pentru că am observat că este foarte important ca toate sistemele să comunice, toate informațiile să fie vizibile pentru toate părțile”, consideră Daniel Radu.

Recomandări pentru magazinele online: ce preferă clienții când vine vorba de livrarea coletelor

Așteptările clienților, odată cu creșterea puternică a industriei de e-commerce din ultimii doi ani, s-au schimbat în ceea ce privește comerțul online. Comercianții, împreună cu jucătorii din zona de logistică și livrare, au făcut eforturi pentru a se adapta acestor noi obiceiuri de consum.

Reprezentanții KLG Europe Logistics au vorbit în cadrul ecomTEAM 2022 și despre aceste preferințe ale clienților în materie de livrare.

” Pe lângă modul în care decurge livrarea, consumatorii vor ca atunci când primesc coletele, acestea să fie complete și corect realizate. Aici intervenim noi, prin Simplify. Piața are cerințe din ce în ce mai ridicate când vine vorba de calitate, iar serviciile au devenit din ce în ce mai complexe(...) Este cunoscut faptul că produsul este asociat cu serviciul. Pentru magazinele online, partea de aprovizionare, disponibilitate a produsului în timp sau timpul total de pregătire al comenzii sunt factori extrem de importanți. Noi nu facem doar asta, partea de pregătire a comenzii, ci asigurăm un ecosistem care se integrează cu toate mediile digitale din e-commerce”, explică Carmen Vasilescu.

Daniel Radu punctează, în ceea ce privește așteptările clienților legate de livrare, respectarea promisiunii ca fiind un aspect crucial.

”În ceea ce privește serviciul nostru, clientul se așteaptă să livrezi când promiți. Oarecum, presiune pe livrarea în ziua următoare nu este atât de mare cum este în servicul standard de colete mici, dar e foarte important să livrezi când ai promis. Pe deasupra, ar trebui ca experiența clientului legată de livrare să fie minimă, adică livrarea să fie până la ușă și să cuprindă mai multe opțiuni pentru client în funcție de posibilitățile lui”, adaugă Radu.

Despre cum influențează comportamentul consumatorilor e-commerce magazinele online și industria de logistică și e-fulfillment, puteți urmări mai jos un webinar pregătit de către KLG Europe.

Povestea din spatele soluțiilor Strongo și Simplify poate fi urmărită în video-ul de mai jos.

