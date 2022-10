Câteva zile ne mai despart de European Digital Commerce - Fuel for Growth, powered by VTEX, care se va desfășura pe 12 octombrie la Le Chateau Bucharest. Peste 20 de experți în comerț vor urca pe scena evenimentului, unde administrația publică va fi reprezentată de către Ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizării. Înscrie-te AICI pentru a participa la unul dintre cele mai importante evenimente din regiune dedicate comerțului, eveniment la care dacă ești retailer sau magazin online poți participa GRATUIT.

Comerțul, indiferent de canalele pe care este derulat, va sta la baza discuțiilor purtate pe scena European Digital Commerce - Fuel for Growth. Fie că îți dorești să vinzi mai mult, să crești reziliența organizației tale în fața provocărilor economice, să oferi clienților instrumentele necesare pentru o experiență fără fricțiuni sau să atragi noi parteneri de business, pe 12 octombrie trebuie să fii la European Digital Commerce - Fuel for Growth.

Informații concrete despre cum îți poți dezvolta accelerat organizația și a o adapta nevoilor pe care le au consumatorii vor fi oferite de unii dintre cei mai relevanti executivi din industrie. Printre cei peste 20 de experți pe care îi poți urmări și cu care te poți conecta participând la European Digital Commerce - Fuel for Growth sunt:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX

Kay Lancucki - Sales Team Leader edrone

Marinela Neacșu - Business Growth Manager Modivo/epantofi.ro

Augustin Dobre - CEO Twispay

Sebastian Burduja - Ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizării

Daniel Nicolae - CEO & Co-Founder Innoship

Iustinian Belghir - General Manager Glovo România și Moldova

Edvin Abdulachim - Director Comercial Altex

Mihai Pătrașcu - CEO evoMAG

Roxana Dumitru - Marketing Director De’Longhi România

Andrei Georgescu - Cofondator & Managing Partner White Image

Horațiu Vasilescu - Managing Partner Smart Invest

Laura Nica - Director eCommerce Auchan Retail România

Horia Grozea - Director Comercial Netopia

Cosmin Costea - CEO & CoFounder eComMasters

Ruxandra Geantă - Co-CEO Baselinker

Ciprian Cazacu - CEO și coFondator easySales

Răzvan Afenduli - Managing Partner Xpert Beauty România

Mihaela Sima - Head of eCommerce Studio Moderna

Alex Dobre - Head of eCommerce Zitec

Dan Sturza - Business Development Vice President elefant.ro

Specialiștii de mai sus vor fi împărțiți în paneluri și prezentări special create pentru a adresa cât mai multe verticale din industrie, precum Fashion, FMCG, Grocery, electro-IT sau DIY. De asemenea, componenta de networking este extinsă prin organizarea unui cocktail party exclusivist, care se va desfășura la finalul zilei la Le Chateau Bucharest.

Panelurile pe care le puteți urmări la European Digital Commerce - Fuel the Growth, dacă vă înscrieți AICI, sunt:

A world of commerce challenges

Digitalisation - It’s happening, now what`s next?

Grow your e-business. The smart way

The cool, the bold & the agile

Pe întreg parcursul evenimentului te încurajăm să pui cât mai multe întrebări, fiecărui panel și key speech fiindu-i alocată componenta de Q&A.

Așa cum îți spuneam mai sus, la finalul zilei, continuăm cu oportunități de networking prin intermediul unui cocktail party exclusivist, special gândit pentru a genera noi oportunități de business pentru tine și pentru a trasa cât mai bine concluziile întregului eveniment.

European Digital Commerce - Fuel for Growth, powered by VTEX: poți participa atât online, cât și offline

Evenimentul European Digital Commerce - Fuel for Growth, powered by VTEX, e suținut de către Twispay, ca Silver Partner, Innoship, White Image și Edrone ca Bronze Partners, și are în categoria „Supported by” companiile Autonom și Maison Dadoo.

Prin intermediul platformei IC Events, dezvoltată de InternetCorp, te poți înscrie atât pentru a participa în format fizic, prin deplasarea la Le Chateau Bucharest, cât și în format online. Tot ce trebuie să faci este să intri AICI și să alegi opțiunea dorită.