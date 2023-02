Ne plac brandurile care ies în evidență în primul rând prin oferte unice de sneakers și streetwear premium. Odată cu această fuziune, ne extindem aria de afaceri și avem oportunitatea de a ajunge la noi grupuri de clienți cu linii de produse dedicate, inclusiv Gen Z sau clienți interesați de produse premium și de lux. Krzysztof Bajołek, CEO Answear.com

Sneakerstudio este un brand din segmentul sneakers și lifestyle în rândul comunității tinerei generații de pe piețele CEE. Oferă produse de la mărci precum Adidas Originals, New Balance, Carhartt și Veja. Sneakerstudio este prezent în magazinele online din țările CEE și comercializează produsele și pe piețele din Europa de Vest, inclusiv prin intermediul unui website global activ în limba engleză.

Brandul s-a născut în 2015 în districtul Kazimierz din Cracovia, într-un boutique ce a devenit o destinație pentru fanii locali ai pantofilor sport și ai culturii stradale.

PRM, pe de altă parte, este un concept nou, care este în concordanță cu tendințele actuale ale pieței și oferă produse streetwear și fashion de lux. În ciuda stadiului său incipient de dezvoltare, a reușit deja să atragă multe mărci binecunoscute în Europa de Vest, precum Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV și Rick Owens. Vânzările se fac printr-un website global, iar boutique-ul mărcii este situat în Varșovia.

Answear achiziționează de la Fashion Trends Group Sp. z. o.o. magazinele online Sneakerstudio și PRM, precum și două boutique-uri offline din Cracovia și Varșovia, contractele de brand și echipele de vânzări și marketing.

Answear.com este un magazin online lifespiring cu produse selectate și colecții limitate de la peste 500 de branduri globale. Printre cele peste 200.000 de produse, se regăsesc cele mai recunoscute mărci premium (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Michael Kors, Valentino, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Max Mara, DKNY, Carl Lagerfeld, Versace, Patrizia Pepe, Liu Jo, Pinko), branduri sport și outdoor cunoscute (adidas, Nike, New Balance, Hoka One One, The North Face, Columbia, Salewa), mărci de denim iconice (G-star, Diesel, Guess Jeans, Pepe Jeans, Levi's, Lee, Wrangler) și pot fi decoperite noi banduri boutique și de designer care au câștigat o mare popularitate în ultima perioadă, cum ar fi Samsoe-Samsoe, Colourwear, The Kooples, Filling Pieces, Tiger of Sweden, Custommade, Muuv și Hoff. Answear a fost fondată în 2011 și, datorită expansiunii dinamice, operează în prezent pe 11 piețe europene și deservește peste 1,6 milioane de clienți.

Sursa foto: Answear