Consumatorii au devenit din ce în ce mai pragmatici, consideră Mihai Crîngașu, E-Commerce Manager, tbi bank. El este însă de părere că nevoia de finanțare există întotdeauna, iar opțiunea Buy Now Pay Later se potrivește oricărui magazin, indiferent de industria în care activează, conform declarațiilor oferite în cadrul evenimentul dotCommerce , organizat de MerchantPro.

„Va exista întotdeauna nevoia de a cumpăra, dar într-adevăr cumpărăturile sunt mai pragmatice. Consumatorii sunt mult mai atenți, inclusiv pe zona de finanțare”, precizează Mihai Crîngașu, E-Commerce Manager tbi bank.

El precizează că inflația își spune cuvântul asupra valorii medii a coșului de cumpărături. Din perspectiva băncii, cifrele înregistrate anul acesta cât și anul trecut au arătat creșteri importante.

„Anul trecut am văzut o dublare a volumelor, iar în trimestrul 1 din 2023 am făcut o scurtă analiză și observăm o creștere de 50% în ceea ce privește volumele tranzacțiilor. Într-adevăr nu este aceeași creștere a numărului de tranzacții”, precizează Mihai Crîngașu.

Reprezentantul tbi bank consideră că opțiunea de plată Buy Now PAy Later se potrivește oricărei industrii. Banca a pornit recent un parteneriat cu BicicletaShop.ro, prin care clienții pot apela la 4 rate fără dobândă.

De asemenea, tbi Bank s-a alăturat platformei EuPlătesc, parteneriat în urma căruia clienții vor avea acces mai ușor la un portofoliu mai mare de produse, prin intermediul soluției Buy Now Pay Later, care le permite să plătească în 4 rate fără dobândă sau să aplice pentru finanțări pe perioade mai lungi, cu rate accesibile.





