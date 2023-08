„Platforma noastră le permite clienților să aleagă dintr-o gamă variată de produse de sănătate, inclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă, la prețuri care sunt cu 30% mai mici față de media pieței, ceea ce îi ajută să economisească și timp, și bani”, declară Anton Avrynskyi, CEO Liki24.

De la lansarea operațiunilor pe piața locală în 2021, Liki24 s-a dezvoltat anual într-un ritm susținut în România, cu o creștere de zece ori a cifrei de afaceri în 2022, urmată de o creștere de cinci ori în prima jumătate a anului 2023. Platforma propune o gamă largă de produse, cele mai solicitate categorii fiind cele pentru îngrijirea articulațiilor și a oaselor, medicamente pentru răceală și gripă, produse pentru copii și produse de îngrijire a pielii. În medie, clienții plasează comenzi cu valoare între 140 și 200 lei.

Cele mai active cinci orașe în ceea ce privește numărul de utilizatori și comenzi sunt București, Brașov, Timișoara, Constanța și Iași. Liki24 oferă diverse opțiuni de livrare, inclusiv posibilitatea de livrare în aceeași zi a comenzilor plasate în București. Cu o medie de peste 20.000 de vizitatori zilnici pe platformă și în aplicația mobilă, Liki24 își propune să devină un jucător cheie pe piața produselor de sănătate.

Natalia Dina, Country Manager România, a declarat: „Pentru perioada următoare, ne propunem să reducem și mai mult timpii de livrare și să extindem gama de produse prin noi parteneriate".

Potrivit unui sondaj efectuat de companie în 2023, 61% dintre utilizatori aleg Liki24 pentru confortul de a-și putea procura produsele pentru sănătate din același loc. În același timp, 45% menționează ca principal beneficiu prețurile reduse, care le permit să economisească, iar 39% apreciază cel mai mult serviciul de livrare rapidă oferit de platformă.

Medicamentele pe bază de reţetă nu pot fi vândute online conform legislației române, iar modelul de business al celor de la Liki24, conform regulamentului lor este următorul:

„Vă informăm că LIKI24 nu vinde şi nu intermediază vânzările online de medicamente pe bază de reţetă. Agenţii de Livrare pot fi autorizaţi de client să achiziționeze fizic din farmacii medicamente pe bază de reţetă în numele său şi să livreze aceste medicamente (dacă se respectă condiţiile de transport) în locaţia de la adresa indicată de client în comanda sa.



* Atentie! În prezent putem onora serviciile de livrare doar pentru medicamentele care fac obiectul retetelor medicale necompensate, atat retete electronice cat si retete in format traditional tiparit (poze, imagini sau pdf). In cazul retetelor in format original tiparit, ne rezervam dreptul sa solicitam comunicarea originalului pentru executarea comenzii, atunci când farmacia unde a fost identificat medicamentul o solicita”, se arată în regulamentul Liki24 care poate fi consultat AICI.

Sursa foto: Liki24