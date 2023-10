Unul dintre cei mai importanți factori care conturează succesul în e-commerce este flexibilitatea și capacitatea de a te adapta rapid, consideră fondatorul și CEO-ul MerchantPro. Fie că vorbim de schimbarea direcției de business, intrarea pe canale noi de vânzare sau extinderea la nivel internațional, agilitatea e singurul factor care te poate păstra la performanța pe care ar trebui să o aibă un business online.

”Nu discutăm numai de performanța și flexibilitatea platformei, mai important cred că este gândirea antreprenorială pe care o ai pentru a putea fi la zi cu toate schimbările care au loc. Trăim într-o lume aflată într-o continuă schimbare și este modalitatea prin care te vei putea adapta viitorului, vei putea supraviețui în această luptă”, precizează Arthur Rădulescu.

În ceea ce privește Inteligența Artificială, antreprenorul consideră că această tehnologie reprezintă viitorul, iar faptul că are o aplicabilitate vastă face ca integrarea unor soluții bazată pe aceasta să fie o prioritate.

„Trebuie să faci toate eforturile pentru a integra instrumente de inteligență artificială la nivelul magazinului online, dar și în ceea ce privește viața de zi cu zi(...) La nivel de business noi am integrat în noua platformă pentru sistemele de recomandări, pentru generarea automată a descrierilor de produs etc.”, precizează Arthur Rădulescu.



MerchantPro Flex, un sistem de configurare și personalizare a panoului de control al magazinelor ce activează pe platformă, este principalul proiect pe care compania s-a concentrat în ultimul timp.

„Totul a pornit de la nevoile clienților, de la ce am înțeles noi că își doresc clienții. Mulți cu care am discutat se plângeau de problemele de flexibilitate pe care le au în general cu platformele de tip SaaS, dar și cu problemele de tip open source(...) Am înțeles că pentru a ne diferenția trebuie să găsim o soluție”, a precizat Arthur Rădulescu.

