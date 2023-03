Să începem cu a walk down the memory lane și o scurtă incursiune în istoria noastră recentă și mai puțin recentă. În 1455 Johannes Gutenberg folosește pentru prima dată tiparul generând o adevărată revoluție culturală - de la acel moment oamenii aveau acces mult mai facil la informație, indiferent că vorbim despre educație, cultură sau știință. Urmează anii 1800 și revoluția industrială, care schimbă felul în care erau fabricate bunurile, făcând trecerea de la producția manuală, la cea automată, facilitând, astfel, accesul la bunuri de larg consum. În anii 2000, putem aminti, de exemplu, de apariția rețelelor de socializare care ne-a îmbunătățit și mai mult accesul rapid la informație, sau apariția UBER, care a schimbat felul în care folosim transportul în comun. Care este firul roșu care leagă toate aceste momente esențiale din istoria noastră? Accesibilitatea. Fiecare invenție sau nouă descoperire care contează ne ajută să cunoaștem mai mult, să lucrăm mai eficient, să trăim mai bine.

Am făcut această introducere pentru că astăzi suntem înconjurați de articole, posturi și reel-uri despre cum AI-ul va revoluția lumea - cu accent, în special, spre o viziune negativă - va înlocui o serie de job-uri, va face școala și examenele inutile, ne va altera umanitate etc. Schimbarea, indiferent de domeniul în care are loc, este mereu însoțită de reacții puternice, de aceea avem întotdeauna nevoie de puțină răbdare și obișnuință cu noutățile din fața noastră.

Care e rolul pe care AI îl va avea în istoria noastră? E încă prea devreme să răspundem, ce putem spune, însă, este că, în acest moment AI nu este o noutate. De exemplu, până acum, folosiți deja inteligența artificială dacă aveți un telefon cu software de recunoaștere facială. Sau atunci când scrieți un mesaj și inserați din cuvintele sugerate deasupra tastaturii. Sau atunci când interacționați cu chat-ul unui brand. Sunt doar câteva exemple care arată că AI este în viața noastră de o bună perioadă de timp and is here to stay. La fel, mai putem spune, cu siguranță, că ChatGPT sau Bard vor face lucrurile mai accesibile. Multe informații vor fi cu adevărat la un search distanță simplificând mult eforturile fiecăruia dintre noi.

Ce sunt AI-ul și ChatGPT?



Chat GPT este o abreviere pentru "chat generat de limbaj de procesare a textelor" ("Generative Pre-trained Transformer") și este un tip de sistem de inteligență artificială (AI, artificial inteligence) bazat pe modele de învățare automată pentru a înțelege și a răspunde la mesaje scrise sau verbale primite de la utilizatori. Inteligența artificială dezvoltă sisteme capabile să efectueze sarcini care, în mod obișnuit, necesită inteligență umană. În esență, AI se concentrează pe dezvoltarea de algoritmi și modele care să permită computerelor să învețe, să gândească și să acționeze în mod similar cu oamenii.

Va înlocui AI-ul serviciile de marketing și copywriting?



Pe scurt, NU. Le va îmbunătăți? Cu siguranță. În dezbaterea dacă ChatGPT va înlocui anumite job-uri primul lucru pe care trebuie să îl menționăm este că nu ne aflăm în fața unei confruntări apocaliptice - AI vs. umanitate. Nu suntem The Last of Us, suntem The All of Us pentru că atât AI-ul, cât și ChatGPT sunt tool-uri create pentru a ne ajuta. Vom asista, așadar, nu la o înlocuire, ci la o evoluție. Vom putea beneficia de servicii mai bune, mai performante de marketing și copywriting. La fel cum, de exemplu, nu vom avea servicii de avocatură AI, ci avocați care își oferă serviciile folosint, pentru suport, și inteligența artificială.

Unul dintre avantajele unui copywriter este capacitatea lor de a crea conținut personalizat și adaptat nevoilor specifice ale unui brand și ale multiplelor profile de consumatori. Un copywriter poate adăuga umanitate, emoție și un ton adecvat conținutului, astfel încât să genereze impact și să conducă la conversii. Un copywriter bun va folosi GhatGPT pentru inspirație și rapiditate, îmbinând soluțiile inteligenței artificiale cu propria viziune și perspectivă de ansamblu.

De 14 ani, echipa INTERACTIONS scrie conținut și creează campanii care convertesc. Echipa noastră de creație este oricând dispusă să se adapteze cerințelor specifice ale unui brief sau ale unui brand. La fel cum este dispusă să se adapteze noilor provocări cotidiene. Ne găsiți aici dacă vă doriți campanii creative scrise și implementate eficient.

