Dacă ne uităm puțin în urmă, în istoria advertisingului, dar mai ales în istoria terminologiilor utilizate în industria publicității, putem spune că au existat două momente care au separat apele: distincțiile ATL vs. BTL și B2B vs. B2C. Chiar dacă astăzi, distincția dintre media tradițională - above the line - televiziune și ziare și restul mediilor below the line s-a estompat, în mare parte și pentru că online-ul și rețelele de socializare au acaparat mult din felia mediei tradiționale, iar evenimentele, happening-urile sau activările de guerilla sunt parte integrantă a multor campanii, distincția B2C - business to consumer - vs. B2B - business to business este încă nu doar utilizată, dar și oarecum temută. Încă ne imaginăm comunicarea B2B ca fiind mereu rigidă, chiar distantă, ca o cămașă proaspăt apretată pe care nu reușim să o închidem până la ultimul nasture.